Helfen Luftfilter in Schulen gegen die Ausbreitung des Coronavirus? Darüber wird seit Monaten diskutiert. Jetzt will Baden-Württemberg die Schulen bei der Anschaffung unterstützen.

Die baden-württembergische Landesregierung will den Schulen im Land im Herbst im Rahmen eines Förderprogramms 60 Millionen Euro für Luftfilter zur Verfügung stellen. Das teilte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Montag mit. Ihm zufolge sollen die mobilen Lüftungsanlagen und CO2-Ampeln vorrangig in Räumen zum Einsatz kommen, die nicht belüftet werden können. Daneben seien die Luftfilter für die Klassenzimmer von Schülern der 1. bis 6. Klasse gedacht, weil diese bisher noch keine Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen.

Kosten für Lüftungsgeräte werden auf 120 Millionen Euro geschätzt

"Neben den bestehenden Bausteinen wie regelmäßiges Testen, Masken, den eingeübten Hygiene- und Schutzmaßnahmen und gezieltem Impfen schlägt die Landesregierung den Kommunen als Schulträger heute ein Förderprogramm von 60 Millionen Euro vor", so Kretschmann am Montag. Damit übernehme das Land die Hälfte der Kosten für die Anschaffung mobiler Lüftungsanlagen und CO2-Ampeln. In Baden-Württemberg gibt es mehr als 67.000 Klassenzimmer. Die SPD schätzt die Kosten für die Ausrüstung auf etwa 120 Millionen Euro. Hinzu kämen noch die etwa 9.300 Kitas im Land. Kretschmann warnte allerdings, die Luftfilter ersetzten das Lüften nicht. Auch das Impfen bleibe unerlässlich: "Jede und jeder Geimpfte bringt uns voran und hilft solidarisch gegen eine vierte Welle." Am Montagabend wollen die Landesregierung und die Kommunen bei der "Gemeinsamen Finanzkommission" über Luftfilter beraten. Des Weiteren soll es um Corona-Hilfen für Städte und Gemeinden gehen.

Politiker und Experten sorgen sich, dass die besonders ansteckende Delta-Variante des Virus im Herbst dazu führen könnte, dass Schulen und Kitas wieder geschlossen werden müssen.

Lange und kontroverse Diskussion um Luftfilter

Um die Frage, inwiefern mobile Lüftungsanlagen in Schulen gegen die Ausbreitung des Coronavirus helfen, wird seit Monaten gestritten. Die Bildungsgewerkschaft GEW und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi dringen bereits seit längerer Zeit darauf, die Klassenzimmer in Baden-Württemberg mit Luftfiltern auszustatten. Ihrer Ansicht nach erhöhen die Geräte die Sicherheit an den Schulen. Die zähe Debatte zeige, dass die Landesregierung den Ernst der Lage in den Kitas und den Klassenzimmern noch nicht erkannt habe. GEW-Landeschefin Monika Stein forderte das Land auf, die Kommunen finanziell zu unterstützen, sonst drohe ein Flickenteppich, da manche Städte und Gemeinden das wegen der Corona-Krise nicht allein stemmen könnten.

Der Städtetag Baden-Württemberg ist dagegen der Meinung, mobile Lüftungsanlagen könnten die Pandemie nicht bekämpfen. Eine von der Stadt Stuttgart in Auftrag gegebene Untersuchung bestätige, dass klassisches Lüften am wirksamsten für den Luftaustausch sei. Mobile Luftfilter seien dagegen nur sinnvoll, wenn aus baulichen Gründen kein wirksames Stoßlüften möglich ist. "Ansonsten überwiegen die Nachteile wie Lärmbelastung, fehlende Frischluftzufuhr und hoher Energieverbrauch", so Gudrun Heute-Bluhm, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Städtetags Baden-Württemberg. Auch das Umweltbundesamt hatte erklärt, dass mobile Luftfilter nur eine Ergänzung zum aktiven Lüften sein könnten.

Kretschmann und Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) hatten sich zuletzt skeptisch über die Wirkung der mobilen Filtergeräte geäußert, die zwischen 3.000 und 4.000 Euro kosten. Allerdings hatte die grüne Landtagsfraktion schon Schoppers Vorgängerin Susanne Eisenmann (CDU) dazu gedrängt, die Anschaffung der Filter voranzutreiben. Damals hatte das Land den Schulen über die Schulträger schon ein Budget von 40 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, das auch für die Beschaffung mobiler Luftreiniger eingesetzt werden könne. Allerdings konnten mit dem Geld auch digitale Geräte beschafft werden.

Bayern will die Hälfte der Anschaffungskosten erstatten

Einige Länder wie Bayern, Berlin oder Hessen sind in Sachen Luftfilter weiter als Baden-Württemberg. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte vergangene Woche angekündigt, dass es bis zum Herbst in allen Klassenzimmern einen Luftreiniger geben soll. Der Freistaat will den Kommunen dafür 50 Prozent der Anschaffungskosten erstatten.