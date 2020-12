Auch in Baden-Württemberg wird an Weihnachten in diesem Jahr vieles anders sein als sonst. Auf den klassischen Gottesdienst werden die Menschen in einigen Regionen wohl verzichten müssen.

In extremen Corona-Hotspots in Baden-Württemberg werden an Weihnachten wohl keine Präsenzgottesdienste stattfinden. Wie die evangelischen Kirchenleitungen von Württemberg und Baden am Mittwoch in Stuttgart und Karlsruhe mitteilten, sollen die Kirchengemeinden ab einer Inzidenz von 300 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner auf Präsenzgottesdienste verzichten und beispielsweise Online-Gottesdienste anbieten. Das würde aktuell die Städte Pforzheim und Heilbronn betreffen. Aber auch der Enzkreis liegt nur knapp unter einer Inzidenz von 300.

Auch die Leitungen der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg zogen später am Tag mit diesen Bestimmungen nach. Für die beiden großen christlichen Konfessionen gilt: Präsenzgottesdienste sollen trotz der Pandemie gefeiert werden, allerdings gelten dabei strenge Auflagen. So sind maximal 200 Besucher erlaubt, die sich zuvor anmelden müssen. Zumeist bieten die Kirchengemeinden über das Internet entsprechende Anmeldeformulare an. Während des Gottesdienstes muss ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden. Darüber hinaus gilt Maskenpflicht und gemeinsamen Gesang wird es nicht geben. Auch wenn Messen im Freien stattfinden, gilt die maximale Besucheranzahl von 200.

Heiligabend: Online-Gottesdienste in allen Hotspots empfohlen

In Regionen mit Inzidenzzahlen unter 300 sollen die Weihnachtsgottesdienste unter strengen Abstands- und Hygiene-Auflagen stattfinden. Jedoch sei es auch bei einer Inzidenz von mehr als 200 sinnvoll, vor allem auf Online-Formate oder Hausandachten zu setzen, teilte zum Beispiel die badische evangelische Landeskirche mit. Besser sei es aber, mehrere kleinere Gottesdienste zu organisieren.

"Gottesdienste sind ein öffentliches Angebot für alle - gerade in besonders schwierigen Zeiten", sagte der württembergische evangelische Bischof Frank Otfried July. "Sie werden sich deutlich von denen der vergangenen Weihnachtsfesten unterscheiden, aber dennoch die Weihnachtsbotschaft vom Kommen Gottes in die Welt und das 'Fürchtet euch nicht' verkündigen." Der badische evangelische Bischof Jochen Cornelius-Bundschuh sicherte zu, alles dafür zu tun, um Infektionen zu vermeiden. "Aber zugleich spüren wir, dass die Menschen die Weihnachtsbotschaft ganz besonders brauchen: Gott wird Mensch und bringt Licht in unsere Dunkelheit. Darauf vertrauen wir, dieser Glaube gibt Menschen Zuversicht und stärkt sie", so der Bischof.

"Wir sind dennoch froh, gerade an den Weihnachtstagen öffentliche Eucharistiefeiern und andere Gottesdienste feiern zu können", sagte der katholische Bischof Gebhard Fürst von der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Dies geschehe in großer Solidarität mit den gesellschaftlichen Bemühungen zur Bekämpfung der Pandemie und mit besonderer Sensibilität im Umgang mit gefährdeten Personen und älteren Menschen.

Beide Kirchen verwiesen auf die für Gottesdienste geltenden Hygiene- und Abstandsregeln. Entscheidend sei, alles zu tun, um das Infektionsgeschehen einzudämmen, Menschenleben zu retten und Leid zu verhindern.

Gottesdienste gelten als "triftiger Grund"

Die katholische Erzdiözese Freiburg teilte weiter mit, dass wegen der sehr dynamischen Situation die Planungen in den einzelnen Gemeinden meist noch nicht abgeschlossen seien oder unter Vorbehalt der Corona-Entwicklung stünden. Wer einen Gottesdienst besuchen wolle, solle sich aber schon jetzt informieren, wie viele Plätze es gibt und wie man sich anmeldet. So könnten Warteschlangen vor den Kirchen vermieden werden.

Gottesdienste gelten auch in den landesweiten Ausgangsbeschränkungen als triftiger Grund, das Haus zu verlassen. Das Erzbistum empfiehlt den Gemeinden den Angaben nach aber, Gottesdienste so zu planen, dass die Gläubigen um 20 Uhr zu Hause sein können. Nur für den 24. Dezember gelte diese Empfehlung nicht. Mit Ausnahme der Christmetten sollen Gottesdienste spätestens um 19.30 Uhr enden, heißt es in einem Rundschreiben des Bistums Rottenburg-Stuttgart an die Kirchengemeinden.

Auch die Sternsingeraktion um den Jahreswechsel wird nicht in gewohnter Form stattfinden. (Archivbild) SWR

Sternsinger kommen nicht

Auch nach Weihnachten im neuen Jahr müssen sich die Gläubigen auf Änderungen einstellen. Zum ersten Mal werden die Sternsinger der katholischen Kirche in Württemberg nicht zu den Menschen nach Hause kommen. Wegen Corona sagte die Diözese Rottenburg-Stuttgart die für Ende Dezember geplante zentrale Aussendungsfeier ab. Stattdessen sollen die Kinder am Dreikönigstag (6. Januar) in den Gemeinde-Gottesdiensten auftreten. Zudem habe die Diözese mit der Domsingschule Rottenburg ein Sternsinger-Video produziert. In der Erzdiözese Freiburg gibt es keine Tradition einer gemeinsamen Aussendungsfeier. Doch auch hier setzt man nun auf digitale Lösungen wie Hausbesuche übers Internet.