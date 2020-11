per Mail teilen

Private und kommunale Waldbesitzer können künftig eine Nachhaltigkeitsprämie der Bundesregierung in Höhe von 100 Euro pro Hektar beantragen. Voraussetzung für die Prämie ist ein Zertifikat über Nachhaltigkeit, das bis Ende 2021 nachgereicht werden kann, teilte das Bundeslandwirtschaftsministerium mit. Hintergrund der Prämie ist demnach, dass viele Wälder in Deutschland unter Dauerstress leiden. Stürme, Dürre und ein massiver Befall des Borkenkäfers haben dem Wald bedrohlich zugesetzt. Zugleich seien die Waldbesitzer auch von der Corona-Krise getroffen - denn die Holzpreise seien, verstärkt durch die Pandemie, stark gesunken, so das Ministerium.