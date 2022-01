Aufgrund Corona: Baden-Württemberg will Regelstudienzeit erneut verlängern

Viele Studierende brechen ihr Studium aufgrund finanzieller Nöte in der Pandemie ab. Das Land will nun das aktuelle Wintersemester als "Nullsemester" zählen.

Baden-Württemberg will wegen der Corona-Pandemie die individuelle Regelstudienzeit für Studentinnen und Studenten um ein weiteres Semester verlängern. Das teilte ein Sprecher des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst dem SWR am Donnerstagabend mit. Es wäre das vierte Halbjahr in Folge, das als "Nullsemester" zählen würde. Das Ministerium arbeite bereits an der hierfür notwendigen Verordnung, so der Sprecher. Parallel dazu würden mit den anderen Bundesländern und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung weitere Gespräche geführt.

Das Land setzt damit eine Forderung des Landesverbands Baden-Württemberg der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) um. Diese hatte zuvor moniert, dass die Zahl der Studienabbrüche seit Beginn der Pandemie steige. Dies liege unter anderem daran, dass für viele Studierende der Job und damit ihre Einnahmequelle weggebrochen sei.

"Wir können nicht den Fachkräftemangel beklagen und gleichzeitig den Druck auf Studierende erhöhen."

Wichtig sei, dass die jungen Frauen und Männer ihr Studium unabhängig vom finanziellen Hintergrund abschließen könnten, so die GEW. Genau dies wolle Baden-Württemberg nun erreichen: Nach Angaben des Ministeriumssprecher drängten die Länder auf eine zeitnahe Zusage des Bundes, dass er - wie auch in den vergangenen drei Semestern - das verlängerte BAföG finanziert.

Versäumnisse der Politik gegenüber Studierenden

Lange Zeit hatte die Politik die angehenden Akademikerinnen und Akademiker vergessen. Das räumte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) im Mai 2021 beim ersten digitalen "Studi-Gipfel" ein. Er entschuldigte sich dafür bei dem Akademiker-Nachwuchs.

Mehr Zeit für das Studium: Längere Prüfungsfristen und "Nullsemester"

Das Parlament hat bisher bereits zahlreiche Änderungen beschlossen. So können bislang - abhängig vom Start des Studiums - bis zu drei Semester von der Regelstudienzeit ausgenommen werden. Sie gelten damit als "Nullsemester". Das hat zur Folge, dass Studierende, die BAföG erhalten, länger finanziell gefördert werden. Ebenso verschieben sich Fristen, an denen bestimme Leistungsnachweise abgegeben werden müssen.

Als "Nullsemester" gelten bisher die Sommersemester 2020 und 2021 sowie das Wintersemester 2020/21. Nun soll nach Plänen der Landesregierung auch das Wintersemester 2021/22 als viertes "Pandemiesemester" eingestuft werden.

Ein weiteres Entgegenkommen gegenüber den Studierenden in Baden-Württemberg ist, dass sie wegen der Corona-Pandemie mehr Zeit für ihre Prüfungen erhalten. Das beschloss der baden-württembergische Landtag im vergangenen Oktober.

Vorlesungen wieder digital oder hybrid

Das Wintersemester 2021/22 war an den Hochschulen in Baden-Württemberg überwiegend in Präsenz gestartet. Aufgrund des Infektionsgeschehens und steigender Inzidenzwerte mussten viele Veranstaltungen jedoch wieder auf digitale Vorlesungen oder hybrid - also eine Mischung aus Präsenz- und Online-Unterricht - umstellen. Auch das bringe viele Hürden mit sich und führe zur Studienzeitverlängerung, so die GEW.