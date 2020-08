In 15 Modellkommunen in Baden-Württemberg sollen künftig besondere Klimaschutzmaßnahmen im Verkehr umgesetzt werden. Das teilte das Landesverkehrsministerium am Donnerstag mit. Dort sollen Vorhaben zu umweltfreundlichem Verkehr, zum Parken und zur Verkehrsberuhigung umgesetzt werden. Auch Straßenzüge an sich sollen umgestaltet werden. Zu den Modellkommunen gehören unter anderem Freiburg, Heidelberg, Kehl (Ortenaukreis) und Ravensburg. "Das Interesse war größer als wir es erwartet hatten", sagte Verkehrsminister Winfried Herrmann (Grüne). Das Projekt läuft bis zum Sommer 2022. Bis dahin sollen möglichst viele der Vorhaben abgeschlossen sein. Bund und Land beteiligen sich jeweils mit etwa 2,3 Millionen Euro.