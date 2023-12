per Mail teilen

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann fordert vom Bund einen Sonderfonds für die Bahn. Die marode Schieneninfrastruktur solle nach Schweizer Vorbild erneuert werden.

Weil immer mehr Züge zu spät kommen oder ganz ausfallen, hat der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) einen Sonderfonds für die Bahn gefordert. Trotz der aktuellen Haushaltskrise müsse der Bund massiv in die Schieneninfrastruktur investieren, sagte der Grünen-Politiker dem SWR.

Hermann: Veraltete Bahntechnik bricht zusammen

Hermann bezeichnete es als schrecklich, dass mittlerweile jeder zweite Zug unpünktlich ist, weil Fahrzeuge ausfallen, Weichen defekt sind oder Signaltechnik nicht funktioniert. Die Pünktlichkeitsquote sei von schlechten 75 Prozent in diesem Jahr auf 50 Prozent gesunken, weil die veraltete Bahntechnik allmählich zusammenbreche, so der Landesverkehrsminister gegenüber dem SWR. Dies habe erhebliche Auswirkungen auf den Fern,- Regional- und Nahverkehr.

Notwendig seien langfristige Investitionen, was in einem jährlichen Haushalt mit Schuldenbremse allerdings nicht möglich sei. Hermann regt daher einen Bahn-Sonderfonds nach Schweizer Vorbild an.

So finanziert die Schweiz ihre Bahninfrastruktur

In der Schweiz wird seit 2016 die gesamte Bahninfrastruktur (Betrieb, Substanzerhalt und weiterer Ausbau) über den Bahninfrastrukturfonds (BIF) finanziert. Dieser wurde 2014 per Volksabstimmung angenommen. Es handelt sich dabei um einen Sonderfonds, der auf Verfassungsstufe verankert und so vom Bundesbudget (Haushalt) des Parlaments abgekoppelt ist. Der Vorteil daran ist laut einem Sprecher des Schweizer Bundesamts für Verkehr (BAV), dass die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) finanzielle Planungssicherheit haben.

Finanziert wird der Topf zum Teil aus der zweckgebundenen Mineralölsteuer sowie aus der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe, welche auf alle Fahrten von Lastwagen und anderen schweren Güterfahrzeugen ab 3,5 Tonnen erhoben wird. Hinzu kommen drei Promille der Mehrwertsteuer und zwei Prozent der Einnahmen aus der direkten Bundessteuer der natürlichen Personen, einer Art Einkommensteuer. Der Löwenanteil kommt jedoch aus dem allgemeinen Bundeshaushalt (2,3 Milliarden Franken) und den Beiträgen der Kantone (500 Millionen Franken). Diese werden der Entwicklung des realen Bruttoinlandprodukts (BIP) und der Teuerung angepasst. Ein ähnlicher Fonds für die Straßeninfrastruktur, der Nationalstrassenfonds, existiert seit 2018.

Den Fernverkehr betreibt die SBB eigenwirtschaftlich. Im regionalen Personenverkehr machen die Erträge aus Ticketverkäufen rund 50 Prozent des Budgets aus, auch hier wird der Rest wird von Bund und Kantonen bezahlt. Insgesamt beliefen sich die Leistungen der öffentlichen Hand für die Schweizerischen Bundesbahnen im Jahr 2022 auf rund 3,3 Milliarden Franken.