Vergünstigungen für Ehrenamtliche: BW will mit Ehrenamtskarte locken

Ein verpflichtendes soziales Jahr für junge Erwachsene? Während die Debatte im Bund wieder aufkommt, sucht das Land nach anderen Lösungen. Es will mit Vergünstigungen überzeugen.

Verbilligter Eintritt ins Kino, Theater oder Schwimmbad: Wer sich ehrenamtlich engagiert, soll in Baden-Württemberg in Zukunft solche Vergünstigungen erhalten.

Dafür wollen Grüne und CDU demnächst die im Koalitionsvertrag geplante Ehrenamtskarte mit Vergünstigungen auf den Weg bringen. "Das Sozialministerium arbeitet derzeit an den Eckpunkten, um eine solche Karte in Baden-Württemberg einzuführen. Erste Probeversuche in einzelnen Landkreisen könnten bereits im nächsten Jahr starten", sagte Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sagt, dass die Ehrenamtskarte bereits im kommenden Jahr gestartet wird. dpa Bildfunk Marijan Murat

Bund debattiert um soziales Pflichtjahr

Er reagierte damit auf die von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angestoßene Debatte um ein soziales Pflichtjahr für junge Menschen. Schwarz findet positive Anreize besser als eine Pflicht: "Ich könnte mir auch eine Art Bonuskarte für junge Menschen, die sich für andere engagieren, gut vorstellen, mit der man kostenlos ins Museum kommt oder Vorteile bei der Bewerbung zum Studium erhält." Darauf ziele die Idee einer Ehrenamtskarte ab.

Mit der Karte sollen Menschen Vergünstigungen erhalten, die sich in Verbänden, Vereinen oder auch in der Pflege ehrenamtlich engagieren, beispielsweise mit dem kostenfreien Besuch von Kultureinrichtungen. Für die Karte hatte sich insbesondere die CDU stark gemacht.

Genaue Details werden noch erarbeitet

Das Sozialministerium erklärte, man habe eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die in Abstimmung mit den Kommunen erarbeiten soll, was die Karte alles enthalten soll. Für die FDP-Fraktion sagte Dennis Birnstock, die geplante Ehrenamtskarte dürfe nicht mehr oder weniger Vergünstigungen beinhalten als bestehende Nachweise wie die Jugendleiter-Card (Juleica).

Die SPD-Partei- und Fraktionschef Andreas Stoch setzt auf Anreize, um noch mehr junge Menschen für ein soziales Jahr zu gewinnen. Er könne sich Modelle vorstellen, "in denen ein solcher Dienst zwar nicht zur Pflicht, aber deutlich attraktiver gemacht wird. Vorteile bei der Vergabe von Studienplätzen wären ein Beispiel".

In anderen Bundesländern gibt es das Konzept schon

In Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern etwa gibt es eine solche Karte bereits. Auch in Nordrhein-Westfalen können Ehrenamtliche mit der Karte etwa preiswerter Museen, Kinos oder Theater besuchen. Die Karte erhält dort, wer sich mindestens fünf Stunden in der Woche oder 250 Stunden im Jahr für das Gemeinwohl engagiert.