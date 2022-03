Hilfsgüter aus BW werden in die Ukraine gefahren

Viele Menschen in Baden-Württemberg haben Hilfe für die Ukraine organisiert. Jetzt werden Hilfsgüter dorthin gebracht - aber auch geflüchtete Ukrainer in Deutschland unterstützt.

In Fellbach (Rems-Murr-Kreis) organisiert die Feuerwehr den Transport von Stromerzeugern, Krankentragen, Rettungsgeräten und alles, was im Katastrophenfall zum Einsatz kommt, in die Ukraine. Alexander Ernst hat die Hilfsaktion ins Leben gerufen. Er ist Geschäftsführer eines Unternehmens für Feuerwehrtechnik in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). "Alles, was auf einem Löschfahrzeug drauf ist, wird gesucht", sagte er im SWR.

40 Feuerwehrleute und Ehrenamtliche sind am Mittwoch an der Sammelstelle im Einsatz. Sie sind dabei, das Material auszuladen, zu sortieren und zu verpacken. Deadline der Sammelaktion ist Mittwochabend. Donnerstagmorgen soll es Richtung Ukraine losgehen.

Hilfe von der Feuerwehr

Auch aus Baden-Baden kommt Hilfe. Die Spedition IKG hat bereits am Dienstagabend einen Sattelzug mit Hilfsgütern auf den Weg gebracht. Weitere Lkw sollen bald starten. Die Initiative für den Hilfstransport kam vom Dispositionsleiter der Spedition, Dimitriy Becker, der selbst Ukrainer ist.

In Heilbronn geht die Feuerwehr auch davon aus, dass sich die Feuerwehren für eine gemeinsame Ukraine-Hilfsaktion zusammentun werden. Einige Feuerwehren, wie die aus Ilsfeld, haben bereits Ausrüstung zu einer Sammelstelle nach Bad Rappenau (beides Kreis Heilbronn) gebracht.

Die Aktion dort geht allerdings auf eine private Initiative zurück. Auch im Kreis Schwäbisch Hall sind die Feuerwehren im Hilfseinsatz für die Ukraine: Wie der Schwäbisch Haller Landrat Gerhard Bauer (parteilos) mitteilte, seien im polnischen Partnerlandkreis Zamosc bereits zahlreiche Menschen aus der Ukraine eingetroffen. Diese müssten jetzt untergebracht werden.

Die Busfahrer, die knapp 170 Kinder aus Kiew nach Freiburg in Sicherheit gebracht hatten, kehren in ihre Heimat zurück und wollen sich beim ukrainischen Militär melden, um vor Ort für ihr Land zu kämpfen. Die Busse sind mit Schlafsäcken, Konservennahrung und Klopapier beladen. Sie wollen nach Kowel, in den Nordwesten der Ukraine, 1.600 Kilometer von Freiburg entfernt.

Das bietet das Land Baden-Württemberg für Geflüchtete an

Für ukrainische Künstlerinnen und Künstler sowie baden-württembergische Kultureinrichtungen hat das Land Baden-Württemberg eine Kontaktstelle eingerichtet. Ziel sei es, geflüchteten Künstlerinnen und Künstlern und ihren Familien schnell zu helfen. "Denkbar ist, dass baden-württembergische Kultureinrichtungen dabei helfen, Unterkünfte zu vermitteln oder gemeinsame künstlerische Projekte starten", teilte das Land am Mittwoch mit. Kultureinrichtungen können Vorschläge machen, was möglich ist, und wie die Politik dabei helfen kann.

Kostenloser Nahverkehr für Geflüchtete aus der Ukraine

Auf der Flucht aus ihrer angegriffenen Heimat können Menschen aus der Ukraine zudem kostenlos den baden-württembergischen Nahverkehr nutzen. So soll es ihnen unbürokratisch erleichtert werden, sicher zu Freunden, Verwandten oder Ankunftszentren zu gelangen, teilten die Baden-Württemberg-Tarif GmbH und die Verkehrsunternehmen am Mittwoch in Stuttgart mit. "Wer einen ukrainischen Pass besitzt, fährt innerhalb des Geltungsbereichs des bwtarif kostenlos", hieß es weiter.

Die Regelung soll bis Ende März in allen Zügen des Nahverkehrs und in den Verkehrsmitteln der Verbünde wie Bussen, U-Bahnen oder Straßenbahnen gelten. Das vorerst befristete Angebot gilt allerdings nur für Geflüchtete aus der Ukraine. Die Deutsche Bahn teilte mit, dass Geflüchtete aus der Ukraine zur Weiterreise in ganz Deutschland ebenfalls kostenlos sämtliche Nahverkehrszüge nutzen können.