Auf den nicht tierschutzgerechten Transport folgte die grausame Schlachtung: Nach einem Erlass des Landwirtschaftministeriums dürfen Kälber nicht mehr von Baden-Württemberg aus nach Spanien transportiert werden.

Gemäß des Erlasses sollen die baden-württembergischen Veterinärbehörden die Transporte von nicht abgesetzten - also nicht entwöhnten - Kälbern nach Spanien nicht mehr genehmigen. Man bezweifle dass solche Transporten nach Spanien tierschutzgerecht durchgeführt würden, so das baden-württembergische Landwirtschaftsministerium.

Ohne Betäubung geschlachtet

SWR-Recherchen aus diesem Jahr hatten belegt, dass Kälber auf rechtswidrige Weise über Umwege nach Spanien transportiert wurden, um sie von dort nach der Mast per Schiff in Länder des Nahen Ostens zu bringen. Dort werden die Tiere unmittelbar nach der Ankunft auf grausame Weise ohne Betäubung geschlachtet.

Der ARD-Filmemacher Edgar Verheyen hatte zuletzt belegen können, dass auch Kälber aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in libanesischen Schlachthöfen geschächtet wurden.

Verwirrung über Gerichtsurteil

Für Aufsehen hatte in diesem Jahr auch ein Gerichtsurteil gesorgt. Denn obwohl der Widerstand gegen Kälbertransporte eine seriöse Grundlage hat - das "Handbuch Tiertransporte" - hatte das Verwaltungsgericht (VG) Sigmaringen einer Firma im vergangenen Dezember trotzdem einen Kälbertransport bis nach Spanien erlaubt.

Begründung: Alle europarechtlichen Vorgaben seien erfüllt worden. Die Anforderungen im Handbuch betrachtete das Gericht als nicht verbindlich. Daraufhin hatten sich vor unter anderem entsetzte Tierschützer zu Wort gemeldet.

Warum wird das mit Kälbern gemacht?

Die vielen Kälber sind so gut wie wertlos. Eines kostet im Moment nicht einmal neun Euro. Die Landwirte sind gezwungen, sie möglichst schnell los zu werden. Das gilt für konventionelle Betriebe genauso wie für Bio-Bauernhöfe. Absatzmärkte finden sich zum Beispiel in den Niederlanden und in Spanien, wo die Tiere gemästet werden. Das bedeutet: Transporte von bis zu 19 Stunden sind möglich.