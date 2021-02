per Mail teilen

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat von seinem Thüringer Amtskollegen Georg Maier (SPD) den Vorsitz bei der Innenministerkonferenz (IMK) der Bundesländer übernommen. Das gab die Landesregierung am Montag bekannt. Das vorsitzende Land wechselt jährlich. Die IMK dient zur Koordination des politischen Austausches unter den Fachministern und besteht seit 1954. Es gilt das Einstimmigkeitsprinzip. Strobl kündigte an, das Thema Cybersicherheit zu einem besonderen Schwerpunkt der Konferenzarbeit machen. Auch wolle man die "Querdenken"-Bewegung gegen die Corona-Beschränkungen stärker in den Blick nehmen. Es sei richtig, die operative Ebene der "Querdenker" mit nachrichtendienstlichen Mitteln zu beobachten, zeigte sich Strobl überzeugt.