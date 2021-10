Die Polizei hat bei Schulwegkontrollen am Dienstagfrüh im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld zahlreiche Fahrräder mit Mängeln festgestellt. So war an den Fahrrädern von mehr als 40 Kindern und Jugendlichen die Beleuchtung kaputt oder nicht vorhanden. Laut Mitteilung müssen die Betroffenen ihre Fahrräder instand setzen und bei der Polizei in Neu-Ulm vorzeigen. Acht Verstöße wurden zudem mit einem Verwarnunsgeld geahndet.