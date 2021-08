In Detailansicht öffnen Umfrage Baden-WürttembergTrend Die CDU hat in Baden-Württemberg von 1953 bis 2011 ununterbrochen den Ministerpräsidenten gestellt. Seit einem Jahr stellen nun die Grünen den Regierungschef. Hat die CDU seitdem Ihrer Meinung nach an Profil gewonnen oder an Profil verloren?

SWR SWR