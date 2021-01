Aktuell endet für ein Bonndorfer Bürgerwindrad die Stromförderung durch das Erneuerbare Energiengesetz (EEG). Eine Laufzeitverlängerung der alten Anlage ist nicht vorgesehen. Damit das vor 20 Jahren mit viel Herzblut und Engagement gebaute Windrad weiterlaufen kann, wollen die Schönauer Elektrizitätswerke den Strom nun abnehmen.

Der Lindenbuck oberhalb Bonndorfs ist an diesem Tag in dichten Nebel gehüllt. Das Windrad ist weder zu sehen noch zu hören. Nur ein leises Brummen lässt, ahnen, dass sich hier ein Windrad dreht. Uli Spielberger und Friedemann Burr waren Pioniere der Windkraft in der Region, als sie mit viel Idealismus vor 20 Jahren als Genossenschaft die Anlage in Betrieb nahmen.

"Das Windrad vorzeitig stillzulegen, weil man rote Zahlen schreibt, täte schon sehr weh!“ Uli Spielberger, Bonndorfer Windkraftpoinier

Das Problem: Nach 20 Jahren ist die festgeschriebene Einspeisevergütung von 9,3 Cent pro Kilowattstunde Strom zum Jahresende ausgelaufen. Von den großen Anbietern bekommen die Bonndorfer Genossen für ihren Strom weniger als ein Viertel dieses Preises. Damit können sie nicht mal die Unkosten decken. "Ich habe letztes Jahr mit verschiedenen Stromlieferanten Kontakt aufgenommen“, erklärt Matthias Burr, der für seinen verstorbenen Vater Friedemann in die Genossenschaft nachgerückt ist und weiter umweltfreundlich Strom erzeugen will.

Es geht nicht um Gewinne und Profit

Man wolle den Strom weiterhin verkaufen, damit sich die Anlage trage. Es gehe dabei nicht um Gewinn. "Wir sind dankbar, dass sich die Anlage amortisiert hat. Und solange sie läuft, wollen wir nicht abschalten, nur weil sie keinen Profit mehr abwirft“. Allerdings wollen die Bonndorfer Genossen auch nichts drauflegen.

Elektrizitätswerke Schönau nehmen Strom ab

Jetzt wurde doch noch ein Abnehmer für den Windstrom gefunden: die Elektrizitätswerke Schönau. Die EWS zahlen zwar nur die Hälfte des alten Preises, aber immerhin doppelt so viel wie alle anderen. Auch den Schönauer Stromrebellen geht es darum, möglichst viel umweltfreundliche Energie zu liefern. Dreizehn alten Windrädern haben die EWS bereits eine Laufzeitverlängerung verschafft.

Umweltministerium empfiehlt "Repowering"

Doch das ist fast nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Allein im Land Baden-Württemberg gibt es 120 Windanlagen, für die Ende 2022 die Förderung wegfällt. Wie viele davon stillgelegt werden, sei noch unklar, so das Umweltministerium in Stuttgart auf SWR-Anfrage. Es sei aber davon auszugehen, dass sich die Mehrheit der betroffenen Anlagenbetreiber entweder für einen Weiterbetrieb oder für ein sogenanntes Repowering, also eine vollständige Erneuerung ihrer Anlagen, entscheiden werden, heißt es schriftlich. Zusätzlich bestehe für Anlagenbetreiber die Möglichkeit, einen bis zum 31. Dezember 2022 befristeten Vergütungsanspruch in einem Ausschreibungsverfahren der Bundesnetzagentur zu erhalten. Hierdurch sei ein Weiterbetrieb von Altanlagen zumindest übergangsweise möglich.

Rotmilan, der in der Nähe eines Windrades fliegt. Windräder sind für viele Vögel eine Todesfalle. Imago imago images / Shotshop

"Repowering" in Bonndorf problematisch

Das Windrad in Bonndorf hätte weder bei einem Ausschreibungsverfahren noch beim sogenannten Repowering eine Chance, sagen die Genossen. Der Bau einer neuen Anlage am alten Standort wäre rechtlich problematisch. Zum einen, weil neue Abstandsregelungen zur Wohnbebauung gelten, und zum anderen wegen naturschutzrechtlicher Hürden. Denn inzwischen hat sich der Rotmilan am Lindenbuck angesiedelt: ein Ausschlusskriterium für die Genehmigung neuer Windräder.