Die Wirtschaft im Baden-Württemberg leidet noch immer unter der Corona-Pandemie. Doch die Menschen im Land machen sich immer weniger Sorgen um die wirtschaftliche Lage.

Das zeigen die aktuellen Zahlen des BW-Trends. Durch alle Altersschichten und sowohl auf dem Land, als auch in der Stadt sorgen sich die Menschen demnach immer weniger um ihre wirtschaftliche Situation. Paradox eigentlich - denn die Wirtschaft im Land erholt sich bislang wenig bis kaum von der Corona-Krise.

Der BW-Trend ist eine repräsentative Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) und der Stuttgarter Zeitung (StZ). Das Berliner Meinungsforschungsinstitut hat dafür im Zeitraum vom 8. bis 13. Oktober 1.001 Wahlberechtigte in Baden-Württemberg telefonisch befragt.

Arbeitslosigkeit ist stark gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist im September 42,7 Prozent höher, als im September vergangenen Jahres. Das zeigen die jüngsten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Demnach waren im September insgesamt 289.290 Menschen in Baden-Württemberg arbeitslos gemeldet. Seit März sind insgesamt 75.172 Arbeitslose dazugekommen. (Stand 24. September 2020).

Kurzarbeit geht zurück

Bei der Kurzarbeit zeigt sich ein Rückgang: Waren im März 2020 noch 397.682 Menschen in Kurzarbeit, so zählt die Bundesagentur für Arbeit im September "nur" noch 13.958 Menschen, die in Kurzarbeit beschäftigt sind. Ein Grund daür könnte sein, dass es bei einigen Unternehmen im Land zu Entlassungen gekommen ist. Andere wiederum konnten ihre Arbeit wieder voll aufnehmen. Die Wirtschaft in Baden-Württemberg ist insgesamt verunsichert. Die Corona-Infektionszahlen steigen wieder an und die Angst vor einem möglichen zweiten Lockdown ist derzeit groß.

In der Industrie haben die Aufträge aus dem In- und Ausland laut BWIHK wieder zugenommen. Die Auslastung ist demnach von 66 Prozent im Sommer auf aktuell 75 Prozent gestiegen. Vor der Krise lag der Wert bei 83 Prozent. dpa Bildfunk picture alliance/Marijan Murat/dpa

Krise ist noch längst nicht überwunden

Dennoch gibt es Unternehmen, die optimistisch in die Zukunft blicken. Das hat der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag in einer aktuellen Konjunktur-Umfrage herausgefunden. Im Sommer bewerteten demnach 40 Prozent der Unternehmen ihre Lage als schlecht. Aktuell sind es noch 29 Prozent. Gleichzeitig gaben ähnlich viele an, dass es ihnen gut gehe.

Die Einschränkungen im öffentlichen Leben machen das Einkaufen in den Geschäften unattraktiver. Darunter leidet der Einzelhandel. dpa Bildfunk picture alliance/Tom Weller/dpa

Durch alle Branchen zeichnet sich ein Bild der Verunsicherung. In der Industrie und im Handel fängt die Auftragslage wieder langsam an zuzunehmen, von einem "Vorkriesenniveau" kann aber noch lange keine Rede sein: Der Bedarf an Personal nimmt ab, vier von zehn Betriebe sehen sich gezwungen, weiter Personal abzubauen. Auch im Einzelhandel nimmt die Kauflaune der Menschen unter anderem wegen der Maskenpflicht und den Hygienestandards ab. Der Handelskammertag berichtet, dass fast vier von zehn Einzelhandelsunternehmen weiter fallende Umsätze erwarten.

Besonders schlimm trifft die Pandemie den Hotel- und Gaststättenbereich. Nach aktuellem Stand rechnet etwa ein Viertel der Unternehmen hier erst Ende 2021 wieder mit einer Rückkehr in die Normalität.