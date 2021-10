per Mail teilen

Bundestagswahl verloren, schlechte Umfragewerte in BW: Die CDU steckt in einer Krise. Doch der Umgang damit lässt Fragen offen, findet SWR-Hauptstadtkorrespondent Sebastian Deliga.

Liebe CDU in Baden-Württemberg, irgendwie verstehe ich euch nicht.

Eure Partei ist ja in einer ziemlich großen Krise. Bei der Bundestagswahl wart ihr schon nicht gut, und der BW-Trend sieht euch nur noch auf Platz drei hinter Grünen und SPD.

Wo bleibt die Mitgliederbefragung?

Und jetzt? Redet ihr von Erneuerung und Basisbeteiligung. Aber eine Mitgliederbefragung über den neuen CDU-Chef im Bund, die lehnt ihr ab. Zumindest habe ich so die Äußerungen von Wolfgang Schäuble und Manuel Hagel verstanden.

Warum eigentlich? Ich meine, klar: Ihr habt schlechte Erfahrungen gemacht. Zweimal habt ihr euren Spitzenkandidaten in Baden-Württemberg schon per Mitgliederbefragung gekürt. Zu Erfolg und Geschlossenheit in eurer Partei hat das nicht geführt.

Aber jetzt ist die Zeit eine andere. Denn wer von Basisbeteiligung redet, kann nicht nur Regionalkonferenzen machen, auf denen eure Mitglieder Fragen stellen dürfen. Eine wirkliche Basisdemokratie sieht anders aus.

Laschet als Chef war nicht Wille der Mehrheit

Die CDU wird gar nicht daran vorbeikommen, ihre Mitglieder zu befragen. Immerhin hat sie Armin Laschet gegen den Willen ihrer Basismehrheit ausgerufen - und dann krachend verloren. Wie wollt ihr glaubhaft verkaufen, dazugelernt zu haben, wenn ihr es jetzt nicht anders macht?

Den Volksparteien gehen die Wählerinnen und Wähler verloren - und die Mitglieder. Wenn ihr sie zurückholen wollt, müsst ihr sie mehr mitbestimmen lassen.

Deshalb, liebe CDU in Baden-Württemberg, denkt um - und setzt euch ein für mehr direkte Demokratie. Eurer CDU würde es guttun.