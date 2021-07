per Mail teilen

Kann eine gute Sommersaison die angeschlagene Tourismusbranche in Baden-Württemberg retten? Wegen Corona bleiben jedenfalls viele Urlauber in Deutschland.

Angesichts der Diskussionen um Corona-Testpflicht und Hochinzidenzgebiete entdecken viele Deutsche auch in diesem Sommer das eigene Land als Urlaubsziel. Zum Start der Sommerferien in Baden-Württemberg ist die Nachfrage in den klassischen baden-württembergischen Urlaubsregionen wie Bodensee oder Schwarzwald hoch.

Kurzentschlossene dürften in den beliebten Feriengebieten mitunter Probleme haben, noch freie Zimmer zu finden, sagte Daniel Ohl vom Hotel- und Gaststättenverband Baden-Württemberg dem SWR: "Im Bodenseekreis hatten wir eine Besprechung, bei der die Betriebe von wirklich guter Buchungslage bis einschließlich September berichtet haben. Wir haben auch ähnliche Rückmeldungen aus dem Schwarzwald."

Milliardenverlust bei BW-Tourismusbranche

Für die durch Corona stark getroffene Branche ist das nach sieben Monaten Lockdown ein Lichtblick. Bei vielen haben sich in dieser Zeit gewaltige Verluste angehäuft. Um überleben zu können, mussten die meisten touristischen Betriebe trotz staatlicher Hilfe Schulden machen.

"Wir haben über neun Milliarden Euro Umsatzverlust in diesen Krisenmonaten gehabt. Die Schuldenstände sind um mehr als eine Milliarde Euro gestiegen. Wir hoffen, dass wir die gute Feriensommersaison von 2020 auch 2021 wieder bekommen."

Auch Wirtschaftsministerin hofft auf Sommersaison

Mit einer guten Sommersaison könnten Hoteliers und Gastronomen einen Teil der massiven Verluste wieder ausgleichen. Auch die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) setzt große Hoffnungen in die Sommersaison. Nachdem die Niederlande und Spanien als Hochrisikoländern eingestuft worden sind, geht sie davon aus, dass auch dieses Jahr wieder mehr Menschen in der Region ihren Urlaub verbringen.

"Unsere Betriebe in Baden-Württemberg erwarten ein gutes Geschäft jetzt über den Sommer."

Weniger Tourismus in Städten

Von der hohen Nachfrage profitieren allerdings nicht alle Betriebe. Wie schon im Corona-Sommer 2020 ist der Städtetourismus in Baden-Württemberg wenig gefragt. Die Hotels in den Städten hängen vor allem von Geschäftsreisen ab. Und die gibt es weiterhin nur eingeschränkt. "Dort wo der Fokus auf Geschäftsreisen und Tagungen liegt, sind nach wie vor deutliche Rückgänge", so Daniel Ohl vom Hotel- und Gaststättenverband.

Der Sommer-Aufschwung dürfte also nicht die gesamte Branche zurück in die Erfolgsspur führen. Die Landesregierung wird daher Förderprogramme für den Tourismus fortsetzen, so Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut. Demnach stellt Baden-Württemberg acht Millionen Euro zur Verfügung, um den Betrieben nach dem langen Corona-Lockdown gegebenenfalls weiter helfen zu können.