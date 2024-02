Erneute Warnstreiks der Gewerkschaft ver.di legen diese Woche vermutlich den Nahverkehr in vielen Städten in BW lahm. Am Montagnachmittag soll es Details zu den Streiktagen geben.

Diese Woche müssen sich Pendler und Pendlerinnen in Baden-Württemberg wieder auf Ausfälle im Nahverkehr einstellen. Die Gewerkschaft ver.di hatte vergangenen Woche zu erneuten Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufgerufen. Davon seien mit Ausnahme von Bayern alle deutschen Bundesländer betroffen. Grund dafür sind Verhandlungen über neue Manteltarifverträge für die kommunalen Nahverkehrsbetriebe.

Details zu Warnstreiks in BW am Montagnachmittag angekündigt

In Schleswig-Holstein, im Saarland und in Trier starteten die Warnstreiks bereits am Montagmorgen. Wann und wo in Baden-Württemberg gestreikt wird, soll laut ver.di am Montagnachmittag bekannt gegeben werden. "Wir werden unsere Streiktage wie immer rechtzeitig bekanntgeben, damit sich die Fahrgäste darauf einstellen können", hieß es. Bis dahin sei in Stuttgart und Esslingen nicht mit Streikauswirkungen zu rechnen, wie ein Gewerkschaftssprecher mitteilte. Voraussichtlich sind für Baden-Württemberg erst Ende der Woche Aktionen geplant.

Laut ver.di-Landesbezirk soll am Freitag, dem 1. März der Hauptstreiktag im öffentlichen Personennahverkehr sein. Bis dahin kann es jedoch in bis zu sieben Städten im Land - Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz - zu lokalen Streiks kommen.

Warnstreiks auch in anderen Bundesländern

Laut ver.di soll diese Woche in allen betroffenen Bundesländern "in Wellen" gestreikt werden. Dabei sind die Arbeitskämpfe an unterschiedlichen Tagen geplant und auch die Forderungen unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland. In Baden-Württemberg sind rund 6.500 Beschäftigte von den Tarifverhandlungen betroffen. ver.di will hier unter anderem eine Absenkung der Arbeitszeit sowie eine Schichtzulage durchsetzen. Außerdem sollen sich Beschäftigte künftig Verspätungen als Arbeitszeit vollständig anrechnen lassen können.

In Kommunen in Berlin, Niedersachsen und Hessen wurden bereits Warnstreiks für Mittwoch, Donnerstag und Freitag angekündigt. Insgesamt sind nach früheren Angaben mehr als 130 Unternehmen in Städten und Landkreisen sowie 90.000 Beschäftigte von den Verhandlungen betroffen.

Auch bundesweite Fridays For Future-Demonstrationen am Freitag

Am 1. März sind neben den Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr auch bundesweite Demonstrationen von Fridays For Future (FFF) angekündigt. Die Gewerkschaft ver.di und die Klimaschutzorganisation arbeiten bereits seit einiger Zeit zusammen. Unter dem Motto #WirFahrenZusammen will das Bündnis für klimagerechte und faire Mobilität kämpfen.