Baden-Württemberg droht die Corona-Warnstufe - mit Folgen für Ungeimpfte

Noch 43 Intensivpatienten mehr, dann ist in Baden-Württemberg die "Corona-Warnstufe" erreicht. Ungeimpfte müssten sich dann wieder für viele Veranstaltungen testen lassen.

Fast jedes zehnte der in Baden-Württemberg verfügbaren Intensivbetten ist derzeit mit einem Covid-19-Patienten belegt. So wie es aussieht, fehlen nach Zahlen vom Mittwoch noch 43 Intensivpatientinnen und -Patienten bis die in der Corona-Verordnung des Landes beschlossene sogenannte Warnstufe erreicht wäre. Momentan werden 207 Covid-Fälle auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg behandelt, das sind vier mehr als am Dienstag und entspricht einer Belegung von knapp neun Prozent aller Intensivbetten im Land. Ab 250 Intensivpatientinnen und -Patienten würde die Warnstufe in Kraft treten.

Steigen die Corona-Zahlen bis zur Warnstufe weiter, gelten dann wieder Kontaktbeschränkungen: Ein Haushalt dürfte sich dann nur noch mit fünf weiteren Personen treffen. Ausgenommen davon wären Genesene und Geimpfte, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren und Menschen, die sich zum Beispiel aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Getrennt lebende Paare gelten als ein Haushalt.

Klinikum Stuttgart: Intensivbehandlungen steigen

In den letzten Tagen sei eine leichte Steigung bei der Zahl der Covid-Patientinnen und -Patienten zu beobachten, sagte Jan Steffen Jürgensen vom Klinikum Stuttgart dem SWR. Aufnahmen von Erkrankten gebe es momentan täglich. "Aktuell werden 29 Patienten stationär wegen Covid-19 bei uns behandelt. Von den 29 stationären Patienten befinden sich 12 auf der Intensivstation, 11 werden invasiv beatmet", so Jürgensen. Lediglich ein Intensivpatient sei älter als 70, alle anderen teilweise deutlich jünger und die Liegezeiten im Schnitt mehr als 14 Tage.

Etwa 90 Prozent der stationär wegen Covid-19 im Klinikum Stuttgart behandelten Patienten seien ungeimpft, so Jürgensen. "Die übrigen 10 Prozent mit schweren Impfdurchbrüchen sind besonders vulnerabel und fallen in die Gruppe, für die Drittimpfungen empfohlen werden."

Herausforderungen vor dem Winter

Das Klinikum Stuttgart stehe diesen Herbst und Winter vor einer großen Herausforderung: Das Zusammentreffen der Covid-Versorgung mit anderen Infektionskrankheiten. "Gegen die ab dem Jahreswechsel erwartete Influenza-Saison haben wir zunächst für die 7.000 Beschäftigten im Klinikum mit einer Impfkampagne begonnen und hoffen, dass viele Menschen die Impfangebote annehmen", so Jürgensen.

Positiv sei vor allem, dass die Corona-Impfquote langsam steige. "Die mobilen Impfteams des Klinikums bauen wir aus - zum Beispiel an diesem Samstag mit einer größeren Impfstation mit Zelt und Bussen in der (Stuttgarter) Innenstadt", sagte Jürgensen.

Stadt Stuttgart baut ihr Impfangebot aus

Corona-Warnstufe bereits Ende nächster Woche?

Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) warnt in einer Pressemitteilung davor, bei den Corona-Maßnahmen nachlässig zu werden. Baden-Württemberg steuere auf die landesweite Warnstufe zu, so Lucha. "Die Ärzteschaft auf den Intensivstationen ist in Habachtstellung, die Zahl der Patientinnen und Patienten dort steigt derzeit kontinuierlich und könnte schon Ende kommender Woche den kritischen Wert von 250 erreichen", so Lucha weiter. Der überwiegende Teil der Patientinnen und Patienten sei ungeimpft.

Da sich die Menschen im Herbst und Winter wieder vermehrt in Innenräumen aufhalten, rechne man mit einem erhöhten Infektionsgeschehen. "Abstands- und Maskenregelung, Hygienekonzepte, Kontakt-Datenverarbeitung, 3G-/2G-Vorlagepflicht sowie eine Testpflicht für Beschäftigte halte ich infektiologisch angesichts der bestehenden vierten Welle für weiterhin erforderlich. Ich bitte alle, das sehr ernst zu nehmen", sagte Lucha.

Corona-Regeln in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gilt derzeit das sogenannte Stufenmodell. In der Basisstufe gelten die 3G-Regeln in den meisten Bereichen. Seit dem 15. Oktober gibt es zusätzlich das 2G-Optionsmodell. In der Warn- und Alarmstufe gilt eine PCR-Testpflicht beziehungsweise gibt es ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für ungeimpfte Personen (2G). Für von Covid-19 genesene Personen gelten weiterhin die gleichen Regeln wie für vollständig geimpfte Personen.

Die Basis-, Warn- und Alarmstufe orientieren sich an der Hospitalisierungsinzidenz - also wie viele Menschen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert werden - und an der Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten.