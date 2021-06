Den digitalen Corona-Impfnachweis gibt es demnächst auch von Impfzentren. Bereits vollständig geimpfte bekommen den Nachweis per Post oder von der Apotheke.

Anstelle des gelben Impfpasses können vollständig geimpfte Personen in Baden-Württemberg demnächst ihr Smartphone vorzeigen, um ihre Corona-Impfung nachzuweisen. Laut Landesgesundheitsministerium geben Impfzentren in Baden-Württemberg ab Montag, den 14. Juni, nach der Zweitimpfung digitale Impfzertifikate aus. Diese können dann durch einen QR-Code von Smartphone-Apps ausgelesen werden.

Wer bereits beide Impfungen in den Impfzentren erhalten hat, bekommt den digitalen Impfnachweis in den nächsten Wochen automatisch per Post zugeschickt. Wer die Impfungen beim Hausarzt oder bei der Hausärztin erhalten hat, kann eine Apotheke für die nachträgliche Ausstellung aufsuchen. Gleiches gilt für Genesene oder nicht in Baden-Württemberg Geimpfte. Arztpraxen werden ab Mitte Juli die digitalen Impfzertifikate ausstellen können.

Zum Start wohl wenige Impfzertifikate an Apotheken

Der Landesapothekerverband Baden-Württemberg geht davon aus, dass höchstens die Hälfte der 2.400 Apotheken im Land bereits am Montag das Zertifikat anbieten können. Sprecher Frank Eickmann kritisierte, dass die Apotheken den digitalen Impfnachweis unter zu hohem Zeitdruck umsetzen müssen. Im Laufe der kommenden Woche wollen fast alle Apotheken den digitalen Impfnachweis anbieten.

So funktioniert der digitale Impfnachweis

Auf dem Impzertifikat befindet sich ein sogenannter QR-Code. Dieser kann von der kostenlosen Covpass-App oder der Corona-Warn-App gelesen werden und lädt den digitalen Impfnachweis auf das Smartphone. Der digitale Nachweis kann dann in der App zum Beispiel beim Restaurant-Besuch vorgezeigt werden. Man kann den QR-Code auch ohne ein Smartphone nutzen. Ausgedruckt ist er ebenso gültig wie mit der App. Der gelbe Impfpass ist ebenfalls weiterhin für den Nachweis der Impfung gültig.

Lucha: Bundesweiter Testlauf lief erfolgreich

Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) betonte am Donnerstag, dass bundesweite Testläufe mit dem Impfnachweis erfolgreich verliefen seien. "Der digitale Impfnachweis wird den Alltag vieler Menschen im Land erleichtern. Wir gehen davon aus, dass der Bund bis dahin auch die letzten technischen Fragen bei der App gelöst hat und auch diese am Montag an den Start geht", sagte Lucha.