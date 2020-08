Baden-Württembergs Sozialministerium appelliert an die Urlauber - und droht mit Bußgeldern. Für die Rückkehrer stehen bereits mehrere Testzentren im Land bereit.

Einreisende aus internationalen Corona-Risikogebieten müssen sich ab Samstag nach der Rückkehr auf das Virus testen lassen. Das teilte Bundesgesundheitsministerium am Donnerstag in Berlin mit. Das baden-württembergische Sozialministerium hat alle Reisenden dazu aufgerufen, sich an diese Testpflicht zu halten.

Verweigerern drohen hohe Bußgelder

Es sei die Verantwortung jedes Einzelnen, die Testpflicht wahrzunehmen, so eine Sprecherin des Ministeriums. Wer aus einem Risikogebiet zurückkehre und sich nicht daran halte, dem drohten hohe Bußgelder. Für die Corona-Tests können Schwerpunktpraxen und Abstrichzentren überall in Baden-Württemberg genutzt werden. Dafür muss vorher über die Hotline des ärztlichen Bereitschaftsdienstes ein Termin vereinbart werden.

Corona-Tests ohne Voranmeldungen sind in den Extra-Testzentren für Reiserückkehrer möglich. Davon gibt es bislang drei in Baden-Württemberg, an den Flughäfen Stuttgart, Friedrichshafen und Karlsruhe/Baden-Baden. Zwei weitere Testzentren werden voraussichtlich nächste Woche am Hauptbahnhof Stuttgart und an der Autobahn-Raststätte Neuenburg-Ost an der A5 öffnen. Dort kommen vor allem Rückkehrer aus Frankreich und der Schweiz vorbei.

Verpflichtende Corona-Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten

Die Testpflicht wurde am Donnerstagvormittag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigt. "Mir ist sehr bewusst, dass das ein Eingriff in die Freiheit des Einzelnen ist", sagte Spahn.

Die Tests sind kostenlos. Alternativ werde bei der Einreise auch ein Test akzeptiert, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, erklärte Spahn. Bisher müssen Einreisende aus den betreffenden Staaten und Regionen 14 Tage in Quarantäne oder ein aktuelles negatives Testergebnis vorweisen.