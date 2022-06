Rückkehr der Maskenpflicht? BW-Gesundheitsministerium bereitet sich auf mögliche Corona-Welle vor

Kommen im Herbst wieder Maskenpflicht, Zugangsbeschränkungen und Co.? Bund und Länder bereiten sich auf eine neue Corona-Welle im Spätjahr vor.

Seit Anfang Mai breitet sich eine neue Subvariante des Coronavirus aus: Omikron BA.5. In Portugal sorgt die neue Variante bereits für steigende Infektionszahlen. In Baden-Württemberg hält sich die Ausbreitung bisher in Grenzen. In den vergangenen drei Wochen sei die Zahl der Infektionen mit Omikron BA.5 im zweistelligen Bereich geblieben, heißt es aus dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium auf SWR-Anfrage.

Eine Prognose über den weiteren Verlauf der Pandemie sei schwierig, das Ministerium würde aber Vorbereitungen für eine mögliche neue Corona-Welle treffen.

Gibt es im Herbst neue Corona-Maßnahmen?

Im Juli plant das Ministerium dazu eine Expertenanhörung. Dabei soll es auch um passende Impfstoffe gehen und darum, für wen erneute Impfungen sinnvoll sein könnten. Ob Maßnahmen wie eine Maskenpflicht im Herbst wieder möglich sind, muss laut Ministerium auf Bundesebene entschieden werden.

Diskussion über weiteres Vorgehen in der Pandemie beim Bund-Länder-Treffen

Auf dem Treffen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) haben sich die Bundesländer am Donnerstag bereits dafür ausgesprochen, dass der Bund entsprechende Schutzmaßnahmen vorbereiten solle. Die Länder-Gesundheitsministerinnen und -minister hatten in einem einstimmigen Beschluss bereits mögliche Instrumente aufgelistet. Ab Herbst könnte demnach etwa mit einer Maskenpflicht in Innenräumen reagiert werden. Zudem könne es wieder 2G- oder 3G-Zugangsregeln mit Impf-, Genesenen- oder Testnachweisen für bestimmte Einrichtungen geben.

Vorbereitungen auf mögliche neue Corona-Welle

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), sagte nach dem Treffen:

"Wir wollen alle kein weiteres Hin und Her zwischen Lockdowns und Lockerungen, wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben."

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) plant bereits umfassende Vorkehrungen für eine voraussichtlich wieder angespanntere Corona-Lage nach dem Sommer. Dazu gehörten Konzepte zu Impfungen und Tests, genauere Daten zur Belastung von Kliniken, ein besserer Schutz von Risikogruppen etwa in Pflegeheimen sowie Änderungen des Infektionsschutzgesetzes.