24 Bahnhöfe in Baden-Württemberg sollen noch bis Ende des Jahres mit Geld aus einem Handwerks-Konjunkturprogramm des Bundes verschönert werden. Nach Angaben der Deutschen Bahn werden unter anderem die Fassaden der Bahnhöfe von Nürtingen (Kreis Esslingen) und Offenburg (Ortenaukreis) saniert. Außerdem gibt es zum Beispiel neue Sitzgelegenheiten am Bahnhof von Reutlingen, neue Eingangstüren in Geislingen (Kreis Göppingen) und einen neuen Anstrich in Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg), Mannheim, Singen (Kreis Konstanz) oder Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis). Insgesamt investiert die Bahn nach eigenen Angaben sechs Millionen Euro.