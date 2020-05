Baden-Württemberg bleibt bei den Plänen des Bundes zu einem milliardenschweren Schutzschirm für Kommunen, die wegen der Corona-Krise in Not geraten sind, erst einmal skeptisch. "Da kommt ein Signal vom Bund an einer wichtigen Stelle, das ist erst einmal gut", sagte ein Sprecher von Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne). Bisher lägen der Bund und das Land allerdings weit auseinander. Die Kommunen im Land stünden bei den Altschulden dank der landeseigenen Unterstützung gut da. Bei einer bundesweiten Lösung dürfte sparsames Wirtschaften in der Vergangenheit nicht bestraft werden, so der Sprecher. Eine mögliche Co-Finanzierung könne nicht einseitig beschlossen werden, sondern müsse zunächst verhandelt werden.