Ukrainische Kinder an Schulen in BW: Viele Freiwillige melden sich und wollen helfen

Große Nachfrage beim Kultusministerium in Baden-Württemberg: Zahlreiche Freiwillige sind einem Aufruf gefolgt und wollen Schulen beim Unterricht von Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine helfen.

Viele Freiwillige möchten aus der Ukraine geflüchteten Kindern und Jugendlichen dabei unterstützen, an den Schulen in Baden-Württemberg anzukommen und unterrichtet zu werden. Wie der SWR exklusiv erfuhr, haben sich auf dem Online-Unterstützungsportal zwei Wochen nach dessen Freischaltung bisher knapp 1.000 Freiwillige gemeldet.

200 ukrainische Lehrkräfte wollen helfen - aber es gibt Hürden

Unter den Freiwilligen sind Pensionäre oder Lehramtsstudentinnen und -studenten, aber auch rund 200 ukrainische Lehrkräfte. Deren Anstellung gestalte sich allerdings teilweise noch schwierig, weil Impfnachweise und Führungszeugnisse vorgelegt werden müssen, so ein Sprecher des Kultusministeriums gegenüber dem SWR.

Mehr als 6.000 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine sind bisher an den Schulen in Baden-Württemberg aufgenommen worden. In Vorbereitungsklassen sollen die ukrainischen Kinder möglichst schnell Deutsch lernen, um anschließend in die Regelklassen integriert zu werden.