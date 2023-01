In Baden-Württemberg fehlen von etwa einem Drittel der Menschen noch die Grundsteuer-Erklärungen. Allerdings wird auch das Land die Frist aller Wahrscheinlichkeit nach nicht schaffen.

Bis 31. Januar müssen die Grundsteuer-Erklärungen abgegeben werden - rund 65 Prozent sind erst eingegangen. Wie das baden-württembergische Finanzministerium nun einräumen muss, hat das Land selbst erst zehn Prozent der Erklärungen für landeseigene Gebäude abgegeben. Die Opposition spricht von einer absurden Bauchlandung der Landesregierung.

Kritik: Reform der Grundsteuer zu pauschal

Die SPD im Landtag kritisiert, dass das Land die Frist zur Erklärung der Grundsteuer nicht einhalten wird. Das ausgerechnet die Landesregierung an der von ihr vergeigten Grundsteuer scheitere, sei nicht nur eine erbärmliche Posse, sagte SPD-Finanzexperte Nicolas Fink wörtlich. Es zeige auch, dass das Finanzministerium, das für die landeseigenen Liegenschaften zuständig ist, überfordert sei. Die Grundsteuer sei anders als von der Landesregierung beworben, weder gerecht noch einfach in der Anwendung. Das sei ein grün-schwarzes Märchen, so Fink.

Für Marc Wurster, Vorsitzender von Haus & Grund in Karlsruhe, ist die Grundsteuerreform in Baden-Württemberg zu pauschal. Nur Grundstücksgröße und der Bodenrichtwert dienen als Basis, dazu der Hebesatz der Kommunen. Der Rechtsanwalt und Steuerberater spricht von massiver Ungerechtigkeit. "Die Nutzung, ob jetzt ein Einfamilienhaus drauf steht oder ein Zehnfamilienhaus, oder gar ein Hochhaus, wird in keiner Weise bei der Frage der Grundsteuer berücksichtigt." Auch der Bund der Steuerzahler warnt, es drohten für Eigentümer von Immobilien, so wörtlich, "massive Mehrbelastungen".

Grundsteuer: Deutsche Steuergewerkschaft gegen Fristverlängerung

Die vom Bund der Steuerzahler vergangenes Jahr verlangte Verlängerung der Abgabefrist weist die Deutsche Steuergewerkschaft zurück. Die Finanzverwaltung brauche dringend die restlichen Daten, damit die Kommunen genug Zeit hätten, die endgültige Steuer festzusetzen, erklärte Gewerkschaftschef Florian Köbler. Hintergrund ist, dass ab 2025 die Grundsteuer anders berechnet wird als bisher. Die Ermittlung der neuen Grundsteuer beginnt erst, wenn alle Grundsteuererklärungen abgegeben und damit alle Daten bei den Finanzämtern eingegangen sind.

Warum muss die Grundsteuer neu berechnet werden? Im Jahr 2018 hatte das Bundesverfassungsgericht das derzeitige System der steuerlichen Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken für verfassungswidrig erklärt, da es gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandele und so gegen das im Grundgesetz verankerte Gebot der Gleichbehandlung verstoße. Die bisherige Grundsteuer hatte sich auf Jahrzehnte alte Grundstückswerte aus Ost- und Westdeutschland gestützt. Da sich die Werte von Gebäuden und Grundstücken sehr unterschiedlich entwickelt hatten, musste für vergleichbare Immobilien teils sehr unterschiedlich hohe Grundsteuer bezahlt werden. Der Gesetzgeber musste daher das Gesetz bis Ende 2019 neu regeln. Ab dem 1. Januar 2025 muss die Grundsteuer dann auf Grundlage des neuen Rechts erhoben werden. Mit dem neuen Gesetz haben die Kommunen nun auch die Möglichkeit auf unbebaute oder baureifen Grundstücke höhere Steuern zu verlangen. Damit sollen Grundstückseigentümer dazu gebracht werden, dringend benötigten Wohnraum zu schaffen.

BW muss 6.900 Erklärungen einreichen

Das Finanzministerium entgegnet den Vorwürfen mit dem hohen Aufwand, der für die Verwaltung entstanden sei. Insgesamt würden sich 90 Beschäftigte darum kümmern. Bis Anfang der Woche hätten sie 400 Erklärungen eingereicht, fällig seien 6.900. Laut Ministerium sind die meisten der rund 32.000 Grundstücke im Land nicht steuerpflichtig.