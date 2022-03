Ukraine-Krieg: Land richtet Kontaktstelle für Künstler ein

Für ukrainische Künstlerinnen und Künstler sowie baden-württembergische Kultureinrichtungen hat das Land Baden-Württemberg eine Kontaktstelle eingerichtet. Ziel sei es, geflüchteten Künstlern und ihren Familien schnell zu helfen. "Denkbar ist, dass baden-württembergische Kultureinrichtungen dabei helfen, Unterkünfte zu vermitteln oder gemeinsame künstlerische Projekte starten", teilte das Land am Mittwoch mit. Gerne können Kultureinrichtungen Vorschläge machen, was möglich ist, und wie die Politik dabei helfen kann. Darüber hinaus appellieren Kunstministerin Theresia Bauer (Grüne) und Kunststaatssekretärin Petra Olschowski (Grüne) gemeinsam an die Kunstszene in Baden-Württemberg, die Zusammenarbeit mit ukrainischen Partnerinstitutionen sowie mit freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern so gut es geht fortzusetzen. "Kulturschaffende sind durch kleine Einkommen und politische Verfolgung oft besonders bedroht", heißt es in der Mitteilung. Daher sei es umso wichtiger, vorhandene Kontakte nicht abzubrechen, sondern zu nutzen.