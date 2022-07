Nächster Schritt für Waffenverbotszonen in Kommunen

Die baden-württembergische Landesregierung hat den Weg freigemacht für Waffenverbotszonen in den Kommunen. Eine entsprechende Verordnung ist nach SWR-Informationen am Dienstag im grün-schwarzen Landeskabinett beschlossen worden. Mit der Verordnung haben die Kommunen zunächst zwei Jahre lang die rechtliche Grundlage, um an Brennpunkten und besonders kriminalitätsbelasteten Plätzen Waffenverbotszonen einzurichten. Wer dort eine Waffe mit sich führt, riskiert Geldbußen bis zu 10.000 Euro. Innenminister Thomas Strobl (CDU) sieht in den Waffenverbotszonen einen wichtigen Baustein für mehr Sicherheit. Im vergangenen Jahr war in Baden-Württemberg bei jedem zehnten Fall der insgesamt 15.000 Gewaltdelikte ein Messer im Spiel. 24 Menschen wurden getötet. Bevor die Verordnung in Kraft tritt, soll es nach Angaben des Innenministeriums eine Anhörung geben, in der sich die kommunalen Spitzenverbände äußern können. Danach können Städte und Gemeinden das Verbot aussprechen.