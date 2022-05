Nachsehen bei Intel und Tesla: Baden-Württemberg will für Unternehmen attraktiver werden

Große Unternehmen suchen Standorte in Deutschland - und haben in der Vergangenheit oft einen Bogen um BW gemacht. Die Landesregierung will nun ihre Pläne vorstellen, um das zu ändern.

In der Vergangenheit hat Baden-Württemberg oft den Kürzeren gezogen, wenn es um milliardenschwere Investitionen von Unternehmen ging. Den Elektroautohersteller Tesla zog es nach Brandenburg, der Chipkonzern Intel entschied sich für Sachsen-Anhalt. "THE LÄND" hatte das Nachsehen. Künftig soll das anders aussehen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) wollen am Dienstagmittag in Stuttgart Eckpunkte ihrer Ansiedlungsstrategie für Unternehmen im Land vorstellen. Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg soll attraktiver werden Warum aber machen Industriebetriebe einen Bogen um Baden-Württemberg? Eine Antwort lautet: Es fehlt an Flächen. Auch der Batteriehersteller Northvolt hatte sich im Land umgesehen und dann abgewunken. Das Unternehmen baut jetzt in Schleswig-Holstein. Baden-Württemberg "Wettrennen der Bundesländer" ZEW-Ökonom: Darum hat BW bei Zukunftstechnologien einen Wettbewerbsnachteil Fabriken für Halbleiter, Batterie- oder Brennstoffzellen: Viele Bundesländer werben um die Ansiedlung von Zukunftstechnologien. BW ist im Nachteil, doch es gibt Hoffnung. mehr... Nun will die grün-schwarze Landesregierung gezielt ausländische Investoren anlocken und schon ansässige, auf Expansion drängende Unternehmen im Land halten. Entsprechende Vorschläge, wie der Industriestandort Baden-Württemberg attraktiv gehalten werden kann, hatte Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut laut Medienberichten bereits in der vergangenen Woche im Kabinett vorgestellt. "Die rasche Bereitstellung und Koordinierung von qualitativ hochwertigen Angeboten für die jeweiligen Bedarfe der Unternehmen" bei Neuansiedlungen und Ausweitungen bestehender Standorte sei ein zentrales Ziel der Strategie, hieß es. Demnach befürchtet die Ministerin, dass ansiedlungswillige Unternehmen aus dem Ausland zunehmend auf andere Regionen ausweichen und heimische Unternehmen wegen besserer Bedingungen ihren Standort verlagern - also aus Baden-Württemberg wegziehen. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen siedeln sich in BW an Baden-Württemberg bleibt aber offenbar weiterhin interessant für internationale Firmen. Laut Wirtschaftsministerium haben sich im vergangenen Jahr trotz Corona-Pandemie 455 Unternehmen im Land niedergelassen und damit mehr als im Jahr zuvor. Der Standort Baden-Württemberg punkte bei Zukunftsthemen wie künstlicher Intelligenz und Quantentechnologie, so Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut. Bei den Firmen handelt es sich demnach meist um kleine oder mittelständische Unternehmen aus dem IT-Bereich. Aber auch Industrie siedle sich an. Ein Großteil der Unternehmen komme aus der Schweiz, gefolgt von den USA und Frankreich.