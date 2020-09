Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Einigung von Bund und Ländern über das Klimapaket als "Schritt in die richtige Richtung" bezeichnet.

Bei den komplizierten Vermittlungsverhandlungen über das Klimapaket der Bundesregierung haben Vertreter von Bund und Ländern einen Durchbruch erzielt. Demnach soll der CO2-Preis im Verkehr und bei Gebäuden zum 1. Januar 2021 mit 25 Euro pro Tonne starten - bisher war ein Einstiegspreis von 10 Euro vorgesehen. Der CO2-Preis soll fossile Heiz- und Kraftstoffe verteuern, damit Bürger und Industrie klimafreundliche Technologien kaufen und entwickeln.

Kretschmann: CO2-Preis der GroKo "fast verdreifacht"

"Unser Druck hat dafür gesorgt, dass der dürftige Einstiegspreis der GroKo fast verdreifacht wurde" und damit "eine gewisse Lenkungswirkung" enthalten könne, sagte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Montag über das verhandelte Klimapaket. "Wir haben außerdem durchgesetzt, dass der Preis deutlich schneller ansteigen wird als bisher vorgesehen und dass der soziale Ausgleich verbessert wurde." Die Grünen hätten die Verbesserung im Vermittlungsausschuss gegen harte Widerstände von Union und SPD durchgesetzt. Vertreter von Bund und Ländern hatten am Vormittag einen Durchbruch bei den komplizierten Vermittlungsverhandlungen über das Klimapaket der Bundesregierung erreicht.

"Der nächste Kampf wird sein zu verhindern, dass die Bundesregierung hinter den schmerzhaft errungenen Kohleausstiegskompromiss zurückfällt und die Windkraft abwürgt." Winfried Kretschmann (Grüne), Ministerpräsident Baden-Württemberg

Kretschmann hatte die ursprünglichen Klima-Pläne der Groko in den vergangenen Wochen massiv kritisiert und Nachbesserungen gefordert. Ein Preis von zehn Euro pro Tonne entfalte keine Lenkungswirkung, hatte er gesagt. Benzin werde damit drei Cent teuer. Notwendig sei ein Einstiegspreis von 40 Euro pro Tonne, hatte Kretschmann im November gesagt.

Es sei von Anfang an klar gewesen, dass im Vermittlungsausschuss aus völlig unzureichenden Maßnahmen kein wirklich guter Klimaschutz gemacht werden könne, auch weil essenzielle Teile des Klimapakets nicht zur Verhandlung gestanden hätten, betonte er am Montag. Die Klimaschutzpolitik von SPD, CDU und CSU bleibe völlig unzureichend - der Ausbau der erneuerbaren Energien lahme, der Kohleausstieg liege immer noch nicht auf dem Tisch, von der notwendigen Verkehrs- und Agrarwende sei nichts zu sehen. "Der nächste Kampf wird sein zu verhindern, dass die Bundesregierung hinter den schmerzhaft errungenen Kohleausstiegskompromiss zurückfällt und die Windkraft abwürgt."

Auch der grüne Umweltminister in Baden-Württemberg, Franz Untersteller, hat den Kompromissvorschlag zum Klimapaket im Gespräch mit dem SWR zumindest vorsichtig positiv bewertet.

Untersteller verwies dabei auf Aussagen von Experten aus dem Frühjahr, wonach man erst ab einem Preis 40 bis 50 Euro pro Tonne CO2 einen Lenkungseffekt erzielen könnte. Dass dieser Preis nicht sofort, sondern erst in einigen Jahren geplant ist, sieht Untersteller als klassisches Merkmal eines Kompromisses.

"Ich bin schon mal froh, dass wir weg sind von diesen unsäglichen zehn Euro. Das wäre nichts gewesen, das dem Klimaschutz geholfen hätte." Franz Untersteller (Grüne), Umweltminister Baden-Württemberg

Kompromiss zum Klimapaket geht in richtige Richtung

Besonders zufrieden zeigte sich Untersteller mit der vorgeschlagenen Absenkung der EEG-Umlage. Er sei einer der ersten gewesen, die das ins Gespräch gebracht hätten.

Auch wenn der Kompromissvorschlag zum Klimapaket aus Unterstellers Sicht "in die richtige Richtung" geht, sieht er noch regelmäßigen Nachbesserungsbedarf mit Blick auf Europa. Untersteller geht davon aus, dass auch die vorgeschlagenen Änderungen nicht genügen, um die Klimaschutzziele für 2030 einzuhalten.

Stoch lobt Kompromiss

SPD-Landeschef Andreas Stoch lobte den Kompromiss von Bund und Ländern und schrieb diesen vor allem seiner eigenen Partei zu. "Die SPD-Parteitage in Land und Bund wie auch das Drängen der Bundesumweltministerin haben Wirkung gezeigt", betonte Stoch. "Zudem werde durch die Kompensation über die Senkung der EEG-Zulage und die Nachbesserung bei der Fernpendlerpauschale auch die soziale Gerechtigkeit nicht aus dem Auge verloren."

Der Naturschutzbund Baden-Württemberg bewertete dagegen auch 25 Euro pro Tonne als viel zu niedrig. "Wichtig ist, dass der Preis in den kommenden Jahren schnell ansteigt und die Tonne CO2 das kostet, was sie kosten müsste, um effektiven Klimaschutz zu machen", sagte Landeschef Johannes Enssle. "Nach Berechnungen des Umweltbundesamtes wären das Stand heute 180 Euro, also mehr als sieben Mal so viel."