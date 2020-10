In einer Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einigten sich die Ministerpräsidenten der Bundesländer auf weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Baden-Württembergs Regierungschef Kretschmann trat anschließend vor die Kameras.

Mit harten Einschnitten will die Bundesregierung die Corona-Infektionszahlen unter Kontrolle bringen. Wie Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach der Konsultation mit den Ministerpräsidenten mitteilte, sollen bereits ab dem kommenden Montag, 2. November, massive Einschränkungen im Alltag auf die Bürger zukommen und nicht, wie ursprünglich in der Beschlussvorlage des Bundes vorgesehen, vom 4. November an in Kraft treten.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sprach anschließend von einer akuten Situation. "Die Lage hat sich dramatisch zugespitzt", so der Grünen-Politiker unter Verweis auf die zuletzt stark angestiegenen Infektionszahlen im Land. Es gehe jetzt um Schnelligkeit und Konsequenz. Auch in Baden-Württemberg steige die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen, viele Infektionsketten könnten nicht mehr nachverfolgt werden.

Diese Corona-Maßnahmen gelten ab 2. November deutschlandweit Gemeinsame Aufenthalt in der Öffentlichkeit wird nur noch Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes mit maximal zehn Personen gestattet sein. Verstöße gegen diese Kontaktbeschränkungen werden von den Ordnungsbehörden sanktioniert.

wird nur noch Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes mit maximal zehn Personen gestattet sein. Verstöße gegen diese Kontaktbeschränkungen werden von den Ordnungsbehörden sanktioniert. Gastronomiebetriebe werden vom 2. November an für den restlichen Monat schließen. Davon ausgenommen sind die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause, Kantinen sollen offen bleiben dürfen.

werden vom 2. November an für den restlichen Monat schließen. Davon ausgenommen sind die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause, Kantinen sollen offen bleiben dürfen. Touristische Übernachtungsangebote im Inland werden im November verboten werden. Diese dürften nur noch für notwendige Zwecke wie zwingende Dienstreisen gemacht werden.

im Inland werden im November verboten werden. Diese dürften nur noch für notwendige Zwecke wie zwingende Dienstreisen gemacht werden. Freizeiteinrichtungen werden geschlossen. Dazu gehören etwa Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks und Spielhallen.

werden geschlossen. Dazu gehören etwa Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks und Spielhallen. Schulen und Kindergärten bleiben auch im November verlässlich geöffnet.

bleiben auch im November verlässlich geöffnet. Groß- und Einzelhandel bleibt geöffnet. Allerdings soll sich in den Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro zehn Quadratmeter aufhalten dürfen.

bleibt geöffnet. Allerdings soll sich in den Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro zehn Quadratmeter aufhalten dürfen. Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoo-Studios werden geschlossen, weil dort der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Medizinisch notwendige Behandlungen etwa beim Physiotherapeuten sind weiterhin möglich. Auch Friseure bleiben geöffnet.

werden geschlossen, weil dort der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Medizinisch notwendige Behandlungen etwa beim Physiotherapeuten sind weiterhin möglich. Auch bleiben geöffnet. Profisport soll im November nur noch ohne Zuschauer stattfinden dürfen. Das gilt auch für die Fußball-Bundesliga. Der Amateursport wird weitestgehend ausgesetzt.

Eindringlich appellierte Kretschmann an die Bevölkerung, die Entscheidungen mitzutragen. "Glauben Sie mir, es kommt auf jeden Tag an", so der Grünen-Politiker, der erneut betonte, dass es jetzt auf die Mitarbeit aller ankomme. Die sozialen Kontakte müssten jetzt auf ein Minimum reduziert werden.

Hier sehen Sie das Pressestatement Kretschmanns in voller Länge:

Die Infektionslage sei so hoch und das Virus breite sich so diffus aus, so dass man bei drei Viertel der Infektionen nicht mehr nachvollziehen könne, woher die Ansteckung stamme, so Kretschmann weiter. Dies habe zur Folge, dass man sich nicht mehr nur allein auf Hygienekonzepte verlassen könne. "Mir ist bewusst, dass wir ihnen viel abverlangen", so Kretschmann in seiner Ansprache an die Bevölkerung. Das oberste Ziel müsse jetzt aber lauten, persönliche Kontakte um 75 Prozent zu reduzieren.

Mitte November kommen Maßnahmen auf den Prüfstand

Auch die Bundeskanzlerin sprach auf der Pressekonferenz zu den heutigen Bund-Länder-Beratungen von einer "nationalen Kraftanstrengung", die vom 2. November an noch einmal nötig sei, um den Anstieg der Infektionszahlen zu bremsen. "Wir müssen harte Auflagen machen für die Beschränkung von Kontakten." Alle Ministerpräsidenten hätten die Beschlüsse mitgetragen, so Merkel weiter. Gottesdienste sollen nach den Worten von Merkel nicht verboten werden. "Wir haben zu den Gottesdiensten keine Verschärfungen gemacht, weisen aber darauf hin, dass unbedingt die Hygieneregeln eingehalten werden müssen." Es sei nicht als angemessen erschienen, hier die Regeln zu verschärfen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verwies darauf, dass Religions- und Versammlungsfreiheit besonders sensible und wichtige Grundrechte seien.

Nach zwei Wochen - also etwa um den 11. November - wollen die Kanzlerin und die Regierungschef erneut beraten, die durch die Maßnahmen erreichten Ziele bewerten und notwendige Anpassungen vornehmen.

Coronavirus-Maßnahmen: Kritik aus der Opposition

Das Präsidium des baden-württembergischen Landtags wird am Donnerstag in einer öffentlichen Sondersitzung die Anti-Corona-Maßnahmen beraten. Eine Sondersitzung des Landtags sei nicht geplant, sagte ein Parlamentssprecher in Stuttgart. Genau das fordert aber die SPD-Fraktion. Noch vor Inkrafttreten der vierwöchigen Schließung von Gastronomie und Freizeiteinrichtungen will die SPD über die Maßnahmen debattieren. Fraktionschef Andreas Stoch will am Freitag eine Sondersitzung des Landtags, wie sie Bayern in seinem Landesparlament bereits angekündigt hat. Man dürfe jetzt nicht nur von Parlamentsbeteiligung sprechen, sondern auch danach handeln.

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Hans-Ulrich Rülke forderte zudem eine Abstimmung über die neuen Maßnahmen. Derart massive Schritte könnten nicht auf dem Verordnungsweg eingeleitet werden. Mit den jüngsten Maßnahmen geht die FDP grundsätzlich hart ins Gericht. Die Einschränkungen zeigten, dass die Regierungschefs aus dem bisherigen Verlauf der Krise nichts gelernt hätten, so Rülke. Die Maßnahmen verweigerten die Erkenntnisse, wo und bei welchen Anlässen große Infektionen zu verzeichnen seien.

Mit Ablehnung und Empörung hat auch die AfD auf die von Bund und Ländern beschlossenen neuen Corona-Einschränkungen reagiert. "Es ist alles völlig überzogen", sagte die Landesvorsitzende Alice Weidel am Mittwoch in Berlin. "Wir müssen lernen mit Corona zu leben", fügte sie hinzu.

Mehr als 2.400 Neuinfektionen in Baden-Württemberg

Unterdessen stieg die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen in Baden-Württemberg im Vergleich zum Dienstag um 2.402 Fälle. Insgesamt haben sich damit mindestens 75.137 Menschen nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt, wie das Landesgesundheitsamt am Mittwoch (Stand: 16.00 Uhr) mitteilte. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 14 auf 1.999.

Landesweit liegt der Wert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen bei 95,9 und damit fast doppelt so hoch wie die Schwelle von 50 für die höchste Warnstufe im Land. Am Vortag lag der Wert noch bei 89,9. Den höchsten Wert weist der Stadtkreis Heilbronn mit 158 auf. Direkt dahinter liegt der Alb-Donau-Kreis mit einem Wert von 157,8. Die Stadtkreise Pforzheim (155,6) und Mannheim (153,2) weisen ebenfalls sehr hohe Werte auf. Insgesamt liegen 15 Stadt- und Landkreise über der Schwelle von 100 bei der Sieben-Tage-Inzidenz.