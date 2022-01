Baden-Württemberg reagiert auf VGH-Beschluss: Ab nächster Woche Lockerungen der Corona-Regeln erwartet

Nach SWR-Informationen will die BW-Landesregierung nächste Woche das Stufensystem der Corona-Verordnung wieder in Kraft setzen. Grund ist ein VGH-Beschluss zur "Alarmstufe II".

Die baden-württembergische Landesregierung reagiert auf ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) in Mannheim und will nächste Woche das bisherige Stufensystem wieder in Kraft setzen. Dies bestätigte eine Regierungssprecherin dem SWR. Wie die Stufen künftig ausgestaltet werden und was dann konkret gilt, soll im Laufe des Tages geklärt werden. Eine Veröffentlichung der neuen Regeln wird für Montag erwartet. Der Verwaltungsgerichtshof hatte das Einfrieren der "Alarmstufe II" ohne Berücksichtigung der Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz für voraussichtlich rechtswidrig erklärt und die Corona-Verordnung für Hochschulen ab Montag außer Vollzug gesetzt.

VGH: Ungeimpfte Studierende auszuschließen ist nicht rechtmäßig

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hatte entschieden, dass es derzeit nicht rechtmäßig ist, ungeimpfte Studierende weitgehend vom Präsenzbetrieb auszuschließen. Er sah die Regelung als erhebliche Grundrechtsbeschränkung an - und die könne nicht abgekoppelt von der Hospitalisierungsinzidenz verhängt werden. Der VGH wird auch über weitere Klagen gegen die aktuellen Corona-Regeln entscheiden, zum Beispiel im Einzelhandel und in Fitnessstudios.

Baden-Württemberg hatte die "Alarmstufe II" trotz sinkender Bettenbelegungen in den Krankenhäusern vorerst beibehalten, weil unklar war, wie sich die Pandemie mit der Omikron-Variante weiterentwickelt.