Keine Abstandsregeln, normale Stundenpläne: Nach den Sommerferien soll etwas Normalität in die Schulen zurückkehren. Der Philologenverband fordert jedoch weitere Maßnahmen, um einen neuen Lockdown zu verhindern.

Der Vorsitzende des Philologenverbandes Baden-Württemberg, Ralf Scholl, fordert zusätzliche Maßnahmen, um die vollständige Schulöffnung nach den Sommerferien zu sichern. Die grundsätzliche Entscheidung, die Schulen nach den Sommerferien wieder vollständig zu öffnen, sei überfällig, so Scholl im SWR, "sonst geht die ganze Pädagogik und das Lernen den Bach runter." Eine zweite Infektionswelle im Herbst sei jedoch absehbar.

Scholl fordert Maskenpflicht in Schulen

Die Kultusminister der Länder hatten am Donnerstag entschieden, dass die Schulen nach den Sommerferien ohne Abstandsregel wieder öffnen sollen. "Wenn man darauf verzichtet, dann braucht man zum Beispiel Visiere für die Lehrer", so Scholl. Denn einen ganzen Unterrichtstag mit Masken könne man nicht durchhalten. Außerdem brauche es eine Maskenpflicht in den Gängen und in den Pausen. "Wenn wir da nicht Mittel vorsehen, dann werden wir ein Wiederaufflammen sehen."

Dauer 0:31 min Hubig zu Abstandsregel in Schulen Hubig zu Abstandsregel in Schulen

Warnung vor neuen Schulschließungen

Die Kultusminister haben bisher nur beschlossen, dass Hygienemaßnahmen "angepasst" werden sollen. Die Schulöffnung unter den neuen Regeln sei aber nur dann möglich, wenn die Entwicklung der Pandemie es zulasse. Genau da sieht Scholl den "Knackpunkt". Das Beispiel Gütersloh (Nordrhein-Westfalen) zeige, wie schnell es durch neue Infektionsherde auch außerhalb der Schulen zu neuen Schulschließungen kommen könne. Im Kreis Gütersloh mussten die Schulen wegen eines neuen Ausbruchs in einer Tönnies-Fleischfabrik binnen weniger Tage wieder schließen.

Deshalb brauche es auch außerhalb der Schulen weitere Maßnahmen, um einen neuen Lockdown zu verhindern, so Scholl. Vor allem für die Sommerferien-Rückkehrer aus dem Ausland forderte er verpflichtende Tests oder 14 Tage Quarantäne. Das zeige die Erfahrung mit den Rückkehrern aus Österreich und Südtirol im März.

Schutzkonzept soll vor Ende der Sommerferien stehen

Die Kultusminister wollen noch vor dem Ende der Sommerferien ein Schutz- und Hygienekonzept vorlegen. "Wir haben in der Kultusministerkonferenz gestern vereinbart, dass dieses Konzept sehr schnell erstellt werden muss", sagte die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz Stefanie Hubig (SPD) am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin".

Eisenmann: Schulöffnung wichtiger Schritt

Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) sagte, es sei "richtig und wichtig" im September auch die weiterführenden Schulen vollständig zu öffnen und die Abstandsregel aufzuheben. Sonst sei Schule nicht möglich. "Es ist ein Abwägungsprozess", sagte sie. Man wolle auch den älteren Schülerinnen und Schülern eine Perspektive bieten.

Kommentar: Die Abstandsregel soll gekippt werden, damit die Schulen wieder zum Normalbetrieb zurückkehren können - jedenfalls wenn das Infektionsgeschehen es erlaubt. Darauf haben die Kultusminister sich verständigt. SWR-Hauptstadtkorrespondent Kilian Pfeffer erklärt im Kommentar, warum er der Meinung ist, dass es nicht anders geht - auch wenn es berechtigte Einwände gibt.