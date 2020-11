In Baden-Württemberg gibt es weniger Privatinsolvenzen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur und bezieht sich auf Zahlen der Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel. Demnach sei allerdings die Zahl der Privatinsolvenzen in Baden-Württemberg weniger deutlich gesunken als in anderen Bundesländern. In den ersten drei Quartalen dieses Jahres gingen die Insolvenzen in Baden-Württemberg auf 5.346 und damit um 13,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück. Deutschlandweit sank die Zahl sogar um 19,3 Prozent, wie die Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel mitteilte. Allerdings könnten die Zahlen wegen der Corona-Krise wieder deutlich steigen.