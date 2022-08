Die Polizei in Baden-Württemberg kann zurzeit nur die Hälfte ihrer vor drei Jahren eingeführten Körperkameras einsetzen. Der Grund: Die Akkus machen Probleme.

Die baden-württembergische Polizei muss derzeit auf viele ihrer Bodycams verzichten, weil die Geräte Probleme mit den Akkus haben. Bei rund der Hälfte der rund 2.100 Bodycams im Land seien Wölbungen an den Akkus aufgetaucht, sagte ein Sprecher des Innenministeriums dem SWR. Um zu vermeiden, dass ein Akku in Brand gerät oder explodiert, nutze die Polizei die betroffenen Bodycams derzeit nicht.

Einfachere Einsätze, zum Beispiel bei Verkehrsbehinderungen, fänden daher teilweise ohne Kamera statt, so der Sprecher. Der Austausch der Akkus soll voraussichtlich sieben Wochen dauern. Zur Sicherheit bekämen gleich alle Bodycams einen neuen Akku, auch die, bei denen der Defekt noch nicht aufgetaucht sei. Das Innenministerium rechne mit Kosten von 44.000 Euro.

Bodycams sollen Beweise liefern

Die kleinen Kameras werden an der Uniform der Polizistinnen und Polizisten befestigt und können nach Bedarf eingeschaltet werden. Damit sollen beispielsweise Angriffe auf Einsatzkräfte festgehalten werden. Die Aufnahmen können aber auch als Beweismittel gegen die Polizei verwendet werden.

Bodycams in BW allein dieses Jahr 33.000 Mal eingesetzt

Landesweit eingeführt wurden die Schulterkameras im Jahr 2019. Allein in diesem Jahr wurde sie laut Innenministerium 33.000 Mal eingesetzt für dauerhafte Aufnahmen und für sogenannte Aufnahmen im Pre-Recording-Modus - dabei werden kontinuierlich kurze Sequenzen aufgezeichnet und nach jeweils 45 Sekunden wieder überschrieben. Erst wenn der Beamte ein zweites Mal auf den Knopf drückt, wird die letzte Sequenz nicht gelöscht und auch die weitere Aufnahme dauerhaft gespeichert.

Bodycam bei tödlichem Einsatz in NRW nicht eingeschaltet

In Nordrhein-Westfalen gibt es ähnliche Probleme. Zuletzt war eine Bodycam der Polizei im Zusammenhang mit einem tödlichen Polizeieinsatz in Dortmund in die Schlagzeilen gekommen. Vor zwei Wochen war ein 16-Jähriger von fünf Schüssen aus einer Polizei-Maschinenpistole getötet worden. Dabei waren die Bodycams nicht eingeschaltet. Grund dafür war offenbar, dass der Einsatz zunächst nicht für eine Bodycam geeignet schien, weil sich der Jugendliche augenscheinlich mit einem Messer umbringen wollte. Als die Situation kippte und er auf die Polizisten zuging, wurde die Lage für die Einsatzkräfte den Angaben zufolge binnen Sekunden so akut, dass niemand an das Einschalten der Bodycams dachte. Laut Innenministerium gestattet eine Dienstanweisung der NRW-Polizei das Filmen "höchstpersönlicher Lebenssachverhalte" nicht.