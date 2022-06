Über 300.000 Unterschriften: Mann startet Petition für SWIFT-Ausschluss Russlands

Ein 38-jähriger Fachinformatiker aus Magstadt (Kreis Böblingen) hat am Tag des Angriffs Russlands auf die Ukraine, eine Petition gestartet, die in ganz Europa Beachtung findet. Der Initiator Gunther Schenk fordert darin, den Zahlungsverkehr mit Russland über das System SWIFT sofort zu beenden. Deutschland hatte sich bislang dagegen ausgesprochen, zum jetzigen Zeitpunkt das Zahlungssystem auszusetzen. Es wird unter anderem für Gas- und Öl-Rechnungen eingesetzt. Innerhalb von drei Tagen haben sich, nach Angaben von Schenk, 317.000 Menschen an der Petition beteiligt. Er sei überrascht, dass rund 200.000 Unterschriften der Großteil von außerhalb der EU kämen. Anhand der rund 157.000 Kommentare auf der Internetseite der Petition könne man erkennen, dass sich vor allem Ukrainer an der Unterschriftensammlung beteiligten. In ihren Kommentaren erzählen die Ukrainer von Kämpfen und würden ihn um Hilfe bitten, so Schenk. Die Petition mit den Unterschriften hat Initiator Schenk nach eigenen Aussagen am Samstagmorgen unter anderem an das Bundeskanzleramt weitergeleitet.