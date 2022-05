Expo: Über 275.000 Gäste im Länderpavillon

Der Pavillon von Baden-Württemberg bei der Weltausstellung in Dubai zieht zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Inzwischen seien mehr als 275.000 Gäste empfangen worden, teilte das Wirtschaftsministerium mit. "Die Besucherzahlen können sich wirklich sehen lassen", sagte Ressortchefin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), die sich momentan in Dubai anlässlich des "Ehrentags Baden-Württemberg" aufhält. Der Ehrentag biete dem Land die große Chance, das Bundesland in den Fokus der Expo-Öffentlichkeit zu rücken. Das Baden-Württemberg-Haus auf der Expo hatte sich erheblich verteuert und schließlich zu einem Landtags-Untersuchungsausschuss geführt. Eigentlich sollte eine Projektgesellschaft den Pavillon komplett mit Hilfe von Firmen finanzieren. Weil aber Sponsoren ihre Zusagen zurückzogen, sprang das Land ein. Die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 18 Millionen Euro.