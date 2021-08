Einsatzkräfte aus Heilbronn-Franken helfen weiter in den Hochwasser-Gebieten in Rheinland-Pfalz. Allein das Technische Hilfswerk (THW) hat dort über 30 Kräfte im Einsatz. Das THW hat ein Team aus Pfedelbach (Hohenlohekreis) geschickt, das beim Bau einer über 50 Meter langen Brücke über die Ahr hilft. Die Fachgruppe Räumen aus Heilbronn ist ebenfalls mit Kipper und Tieflader unterwegs, wie ein Sprecher des THW bestätigte. Ein Team aus Weinsberg (Kreis Heilbronn) baut in Ahrweiler eine Stromversorgung für Notunterkünfte auf. Zudem ist am Dienstag der Zugtrupp Meldekopf gestartet, der vor Ort die Hilfe organisiert. Der Hochwasserzug aus dem Bevölkerungsschutz des Hohenlohekreises soll am Dienstag seinen Einsatz im Katastrophengebiet beenden. Beteiligt sind unter anderem die Feuerwehren Bretzfeld, Ingelfingen und Krautheim. mehr...