Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute mit Marc-Julien Heinsch.

6:15 Uhr Nach Auto-Attacke durch mutmaßlichen "Reichsbürger": Polizist sagt aus Ein mutmaßlicher "Reichsbürger" hat im Februar bei einer Verkehrskontrolle in Folge einer Verfolgungsjagd in Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) einen Polizisten angefahren und schwer verletzt. Heute sagt der Polizist am Stuttgarter Oberlandesgericht aus. Er wird aufgrund seiner Verletzungen nicht mehr als Polizist arbeiten können. Im November startete der Prozess gegen den 62-Jährigen in Stuttgart. Der Generalbundesanwalt wirft dem Mann in seiner Anklage unter anderem versuchten Mord vor und beschreibt ihn als Angehörigen der Reichsbürgerszene. Er leugne die Existenz der Bundesrepublik und erkenne deshalb auch die Polizei nicht an. Zu Prozessbeginn am Montag vergangener Woche hatte der Mann vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht keine Angaben zur Sache gemacht.

6:03 Uhr Wetterbericht: erst Sonne, dann Regen Wie wird das Wetter heute im Land? Am frühen Morgen ist es teilweise neblig, örtlich auch frostig. Tagsüber scheint zunächst die Sonne, bevor immer dichtere Wolken aufziehen. Im Laufe des Nachmittags setzt in Baden der Regen ein, am Abend dann auch in Württemberg. Vom Winter bisher keine Spur: Die Temperaturen steigen bis 5 Grad im Hochschwarzwald und 11 Grad im Hohenloher Land. Die Wetteraussichten mit Karsten Schwanke aus der gestrigen Sendung gibt's hier zum Nachschauen: Video herunterladen (6,5 MB | MP4)