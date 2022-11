Nach zwei Corona-Wintern glitzert und funkelt es in vielen Städten in BW wieder: Die meisten Weihnachtsmärkte öffnen diese Woche. Manche mit vertrautem Angebot, manche mit Neuerungen. mehr...

Die meisten Weihnachtsmärkte in BW öffnen diese Woche

Kleine Vorfreude für den Feierabend später? Heute starten wieder ein paar Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg. Zum Beispiel die Märkte in Heilbronn, Esslingen und Ludwigsburg. Einen kleinen Überblick über die größten Märkte im Land findet ihr hier:

Brrr: Nass und ungemütlich war es vergangene Nacht, denn ein Regengebiet ist durch Baden-Württemberg gezogen. Neben vielen Wolken kann heute aber auch mal kurz die Sonne herauskommen. Später fällt örtlich etwas Regen oder oberhalb von 800 Metern Schnee. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 3 Grad im Hochschwarzwald, 8 Grad an Main und Bodensee und 11 Grad im Breisgau.

6:01 Uhr

Panzergranate in Mannheim gesprengt

Am späten Montagabend gegen 23:30 Uhr wurde in Mannheim eine Panzersprenggranate, die am Nachmittag bei Bauarbeiten gefunden worden war, erfolgreich gesprengt. Das teilte die Feuerwehr Mannheim mit. Einige Anwohnerinnen und Anwohner mussten für die Sprengung ihre Wohnungen verlassen.