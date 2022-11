Das war der Morgen in BW: Weltkriegsbombe in Karlsruhe - Evakuierung gestartet

Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg - kurz, informativ und unterhaltsam. In unserem Newsticker gab es bis 10 Uhr das Wichtigste für den Morgen und den Tag.

9:57 Uhr Evakuierung in Karlsruhe in vollem Gange Gegen Ende unseres ersten Newstickers am Morgen schauen wir nochmal zur Bombenentschärfung in Karlsruhe. SWR-Reporter Martin Besinger ist vor Ort und berichtet über die aktuell laufende Evakuierung. Seiner Beobachtung nach reagieren die Menschen ganz unterschiedlich auf diese ungewöhnliche Situation. "Die einen nehmen die Evakuierung zum Anlass, früher als sonst zur Uni zu gehen, andere fühlen sich gestört und verstehen nicht, warum sie schon jetzt aus der Wohnung sollen, Stunden vor der Entschärfung." Die Polizei mache die Arbeit ruhig und koordiniert - freundlich, aber bestimmt.

9:55 Uhr BGH prüft: Sind Kontogebühren für Bausparer zulässig? Auch in Baden-Württemberg setzen viele Menschen bei der Immobilienfinanzierung auf einen Bausparvertrag. In der ersten Phase zahlen viele Kunden jährliche Gebühren - aber ist das überhaupt zulässig? Verbraucherschützer haben daran große Zweifel. Um die Frage klären zu lassen, haben sie einen Musterfall vor Gericht gebracht. Heute wird am Bundesgerichtshof (BGH) in letzter Instanz verhandelt. Es ist möglich, dass es auch schon ein Urteil gibt. Bausparen für eine Immobilienfinanzierung gliedert sich immer in zwei große Etappen: In der Sparphase zahlen die Bausparer einen Teil der vereinbarten Bausparsumme in monatlichen Raten selbst ein - üblich sind 40 bis 50 Prozent. Nach der "Zuteilung" beginnt die Darlehensphase. Der Bausparer bekommt die gesamte Bausparsumme ausgezahlt und beginnt, den gewährten Kredit zu tilgen. Jährliche Kontogebühren in der Darlehensphase hat der BGH schon vor einigen Jahren unter die Lupe genommen - und für unzulässig erklärt.

9:03 Uhr "Wetten, dass..?"-Show live aus Friedrichshafen Es ist zwar erst Dienstag, aber ein TV-Highlight wirft diese Woche schon seine Schatten voraus: Viele freuen sich wohl schon seit Wochen (oder sogar Monaten) auf "Wetten, dass..?". Die Show kommt diesen Samstag live aus Friedrichshafen. Auch ich werde bei der zweiten Ausgabe nach dem großen Revival vor einem Jahr wahrscheinlich wieder reinzappen. Moderieren wird wieder Thomas Gottschalk. Für ihn ist Unterhaltung auch und gerade in Krisenzeiten wichtig: "Es gab immer Gründe, an der Welt zu verzweifeln. Ich habe private, politische und gesellschaftliche Krisen durchlebt und bin ein fröhlicher Mensch geblieben", sagte er. Zu den prominenten Gästen zählen am Samstag Hollywood-Star John Malkovich, Schauspielerin Veronica Ferres, Popstar Robbie Williams und Tennisspieler Alexander Zverev.

8:42 Uhr Bombenentschärfung: Evakuierung in Karlsruhe gestartet Die Evakuierung vor der Bombenentschärfung in Karlsruhe hat begonnen. Nach einer groben Schätzung seien Hunderte Menschen betroffen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Stadt hatte gestern Abend mitgeteilt, dass bis 13 Uhr alle Anwohner in einem Radius von 500 Metern um die Fundstelle der Bombe in der Stuttgarter Straße ihre Wohnungen verlassen haben müssen. Zudem sollen die Bahnstrecken zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof und Durlach sowie die Strecke zwischen Mannheim und Basel und die Gleise des Güterbahnhofs gesperrt werden. Für die Zeit der Entschärfung werde außerdem der Verkehr auf der Bundesstraße 10 unterbrochen. Menschen, die ihre Wohnung nicht eigenständig verlassen können, sollen sich telefonisch beim Bürgerbüro der Stadt melden und Hilfe anfordern.

7:52 Uhr Bombenentschärfung in Karlsruhe - Evakuierung startet In Karlsruhe müssen wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe heute Hunderte Anwohner ihre Häuser verlassen. Bei Bauarbeiten in der Nähe des Güterbahnhofs in der Karlsruher Südstadt wurde die 500-Kilo-Bombe gefunden, wie die Stadt gestern Abend mitteilte. Ab 8 Uhr wird die Polizei mit der Evakuierung der Häuser in einem Radius von 500 Metern rund um den Fundort beginnen. Bis 13 Uhr müssen die Häuser geräumt und die Straßen gesperrt sein, damit der Kampfmittelräumdienst die Bombe entschärfen kann.

6:51 Uhr Tanken so günstig wie lange nicht Benzin und Diesel sind so günstig wie seit langem nicht mehr. Das ergibt die SWR-Datenanalyse. Zu welchem Preis ihr heute günstig tanken könnt, zeigt euch diese Karte für jede Gemeinde in Deutschland:

6:39 Uhr Wetterbericht: Viele Wolken und gelegentlich Regen Wolkig mit Ausblick auf gelegentlichen Regen: So wird das Wetter heute in Baden-Württemberg. Die Sonne wagt sich nur örtlich aus ihrem Versteck. Meist bleibt es stark bewölkt und zeitweise fällt leichter Regen, vor allem in Baden. Im östlichen Württemberg ist es überwiegend trocken. Dort müsst ihr auch hinfahren, wenn ihr die Sonne heute mal sehen wollt. Die Temperaturen steigen auf 8 Grad auf der Zollernalb und bis 14 Grad am Oberrhein. Aktuell (Stand 6:35 Uhr) ist es im Land weitgehend bedeckt - bei 8 Grad in Karlsruhe, 5 Grad in Waldshut-Tiengen oder 4 Grad in Tuttlingen. Den Wetterbericht von Claudia Kleinert aus der SWR Aktuell Sendung gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (6,6 MB | MP4)

6:23 Uhr Land und Kommunen verhaken sich bei Finanzverhandlungen Wer zahlt was und wie viel? Diese Fragen haben gestern Abend für Diskussionen zwischen dem Land Baden-Württemberg und seinen Kommunen gesorgt. Beide Seiten haben sich bei ihren Finanzverhandlungen verhakt. Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) erklärte nach der etwa sechsstündigen Sitzung in Stuttgart: "Wir wussten alle, dass es dieses Jahr nicht ganz einfache Verhandlungen in der Gemeinsamen Finanzkommission werden. Wir konnten zahlreiche kommunale Themen aufarbeiten, unser gemeinsames festes Ziel ist es, die noch ausstehenden Fragen und Themen zu einer guten Lösung zu bringen." Insbesondere bei der Verteilung der Kosten für die fast 140.000 ukrainischen Flüchtlinge in Baden-Württemberg gibt es noch keine Lösung. Die Kommunen wollen alle Kosten vom Land erstattet bekommen. Baden-Württemberg Unklarheit bei Kostenverteilung für Geflüchtete Finanzverhandlungen zwischen BW und Kommunen stocken Sechs Stunden lang haben Baden-Württemberg und die Kommunen am Montagabend verhandelt. Wichtige Fragen blieben noch ungeklärt - wie etwa die Kostenverteilung für Geflüchtete. mehr...

6:06 Uhr Ausblick auf den Tag: Das wird heute wichtig Nach dem Fund einer 500-Kilo-Bombe auf einer Karlsruher Baustelle sollen am Morgen die Vorbereitungen für die Entschärfung beginnen. Häuser in einem Radius von 500 Metern um die Fundstelle sollen evakuiert werden, hieß es von der Stadt. Das soll von 8 Uhr bis 13 Uhr dauern. Es wird auch mit erheblichen Einschränkungen im Straßen- und Bahnverkehr gerechnet. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) stehen am Mittag Journalistinnen und Journalisten bei der wöchentlichen Landespressekonferenz Rede und Antwort. Unter anderem stellt Strobl einen mündlichen Bericht zum digitalen Krisenmanagement und der Notfallversorgung in Baden-Württemberg vor. Los geht es um 12 Uhr.

6:00 Uhr Weltkriegsbombe in Karlsruhe wird entschärft Zunächst schauen wir nach Karlsruhe: Nach dem Fund einer 500-Kilo-Bombe auf einer Baustelle soll hier am Morgen die Entschärfung vorbereitet werden. Häuser in einem Radius von 500 Metern um die Fundstelle sollen evakuiert werden, hieß es von der Stadt. Das soll von 8 Uhr bis 13 Uhr dauern. Außerdem wird mit erheblichen Einschränkungen im Straßen- und Bahnverkehr gerechnet. Die Bahnstrecke zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof und Durlach soll ebenso wie die Strecke Mannheim-Basel und die Gleise des Güterbahnhofs gesperrt werden. Für die Zeit der Entschärfung werde außerdem der Verkehr auf der B10 unterbrochen.