BW-Newsticker am Morgen: Handelsverband unzufrieden mit Umsatz, Warnstreiks an Unikliniken

8:26 Uhr Adventswochenende: Handelsverband unzufrieden mit Umsatz Liegt's an den vielen Last-Minute-Käufen, oder an der Inflation? Die Kauflust der Menschen in Baden-Württemberg hat sich jedenfalls am ersten Adventswochenende in Grenzen gehalten. Nach Angaben der Landesvorsitzenden des Handelsverbands, Sabine Hagmann, liefen die Geschäfte schleppend an. Eine Umfrage des Handelsverbands ergab, dass der Umsatz am ersten Adventssamstag um ein Prozent gesunken ist, im Vergleich zu den Jahren davor. Das klingt erstmal nach nicht viel, doch dass der Umsatz halbwegs gleich geblieben ist, liegt vor allem an der Inflation. Die Menschen haben weniger gekauft, mussten dafür aber mehr bezahlen. Jetzt hoffen die Händler auf die nächsten Wochen - und darauf, dass das kältere Wetter die Weihnachtsstimmung weiter befeuert. Manche Branchen im Einzelhandel leben laut Hagmann zu mindestens 25 Prozent vom Weihnachtsgeschäft - beispielsweise der Buchhandel und die Spielwarenbranche. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 28. November 2022 um 9:30 Uhr.

Vorsicht bitte auf der B10 Karlsruhe Richtung Pforzheim zwischen Verkehrsübungsplatz und B36, Honsellstraße in Karlsruhe: Hier sind mehrere ungesicherte Unfallstellen auf allen Fahrstreifen. Und auch hier bitte aufpassen: Auf der A8 München Richtung Stuttgart zwischen Kirchheim/Teck-West und Wendlingen eine ungesicherte Unfallstelle auf der rechten Spur und dem Standstreifen.

7:10 Uhr Eckart Würzner bleibt Oberbürgermeister von Heidelberg Am Abend fand der entscheidende zweite Wahlgang der OB-Wahl in Heidelberg statt. Das Ergebnis: Der bisherige Amtsinhaber Eckart Würzner (parteilos) bleibt Oberbürgermeister. Er konnte sich gegen Herausforderin Theresia Bauer (Grüne) durchsetzen. Das vorläufige amtliche Endergebnis der Neuwahl: Würzner erreicht 54 Prozent, Herausforderin Bauer holt 42,4 Prozent der Stimmen. Björn Leuzinger von der Satirepartei "DIE PARTEI" kommt auf 3,3 Prozent. Damit tritt Würzner seine dritte Amtszeit an. Heidelberg Niedrige Wahlbeteiligung OB-Wahl Heidelberg: Amtsinhaber Eckart Würzner wiedergewählt Entscheidender zweiter Wahlgang der OB-Wahl in Heidelberg: Nach Auszählung aller 129 Wahlbezirke steht fest: Amtsinhaber Würzner schlägt Herausforderin Bauer. mehr... 19:45 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg mit Sport SWR Fernsehen BW Über dieses Thema berichtete SWR Aktuell am 27. November 2022 um 19:45 Uhr.

6:31 Uhr Wetterbericht für Baden-Württemberg Ganz schön frisch da draußen, wenn man die Nase aus dem Fenster hält. Auch die Wettervorhersage liest sich ganz genretypisch für den November: Heute zeigt sich die Sonne in Baden-Württemberg eher selten. Meist halten sich dichte Wolken und ab dem Nachmittag fällt gelegentlich Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 Grad an der Donau bis 11 Grad am Kaiserstuhl. Es weht überwiegend schwacher Südostwind. Mehr Wetter hat Donald Bäcker für euch - der Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend zum Nachschauen: Video herunterladen (6,9 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute in Baden-Württemberg wichtig Die Gewerkschaft ver.di hat zu Warnstreiks aufgerufen. Alle vier Unikliniken im Land - Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm - werden ab heute bis 1. Dezember betroffen sein.

6:00 Uhr Polizeigewerkschaft will Klimaaktivisten präventiv einsperren können Klimaaktivisten, die sich auf die Straße kleben, retten sie die Welt, oder sind sie kriminell? Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) will, dass sie unter Umständen auch ohne Prozess für eine gewisse Zeit ins Gefängnis gesperrt werden können. Gewerkschaftschef Ralf Kusterer sagt, so könne man beispielsweise weitere Taten abwenden. Der Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Gundram Lottmann hält den Polizeigewahrsam allerdings nur für das letzte Mittel im Vorgehen gegen die Aktivisten. Es gebe durchaus radikale Personen, die für jegliche Argumente nicht mehr zugänglich seien, sagte er. Aktivistin Solvig Schinköthe, die selbst bereits im Gefängnis saß wegen Blockadeaktionen, ist empört über das Ansinnen der DPolG: "Längere Präventivhaft wird uns nicht davon abhalten gegen das tödliche Weiter-so der Bundesregierung zu protestieren." Das verschärfte Polizeiaufgabengesetz in Bayern sollte vorgeblich die Gesellschaft vor islamistischem Terror schützen, kritisiert Schinköthe. "Jetzt wird dieses Gesetz missbraucht um friedliche Klimaaktivisten einzusperren," sagte sie. Baden-Württemberg Polizeigewerkschaft will schärfere Maßnahmen Präventivgewahrsam für Klimaaktivisten auch in BW? Straßenblockaden und Attacken auf Kunstwerke: Um solche Protestaktionen zu vermeiden, will die Deutsche Polizeigewerkschaft Klimaaktivisten auch ohne Prozess länger festhalten können. mehr...

