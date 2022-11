BW-Newsticker am Morgen: Klimaaktivisten blockieren B29, Neuschnee in der Nacht

Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marcel Kuntz.

9:54 Uhr PR-Reise: VfB-Fans begleiten Club nach Texas Lange Auswärtsfahrten sind eingefleischte Fußballfans gewöhnt. Doch diese Gruppe nimmt für ihren VfB Stuttgart Reisestrapazen der besonderen Art auf sich. Denn während die Sportelite auf die wegen Menschenrechtsverletzungen umstrittene WM nach Katar blickt, tourt der VfB durch die USA. Rund 50 Stuttgart-Fans sind mit dabei, darunter auch Oli Schlicht. Wie man auf so eine Idee kommt? "Das war erstmal eine Schnapsidee", erzählt er lachend im SWR-Interview. Nach einer Nacht drüber schlafen wurde aus der "Schnapsidee" dann Ernst. Was tut man nicht alles für einen Fußballclub ...

9:51 Uhr Friedrichshafen: Notstromaggregate boomen Macht ihr euch Sorgen wegen Stromausfällen im Winter? Manche Bürgerinnen und Bürger scheinen sich genau darauf vorzubereiten. In Friedrichshafen bei Rolls-Royce Power Systems sind Notstromaggregate stark nachgefragt. Die Wartezeit für ein Aggregat liege aktuell bei sechs bis zwölf Monaten, so der Hersteller. Für meine Mietwohnung ist das eher keine Option.

9:39 Uhr Teure Energie: Gastronomen fordern Entlastungen Die noch von der Corona-Pandemie gebeutelte Gastro- und Hotelbranche fordert weitere Entlastungen durch den Staat. Jetzt machen den Gastronominnen und Gastronomen in Baden-Württemberg steigende Preise und Energiekosten zu schaffen. Das wurde vor einer Tagung des Branchenverbands DEHOGA deutlich, die am Nachmittag in Rust (Ortenaukreis) beginnt. Bei der Konferenz wird auch Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) erwartet, wie der Verband mitteilte.

9:24 Uhr Energiekrise: Jung warnt vor Spannungsabfall In der Diskussion um einen "Blackout" in Deutschland hat der energiepolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Andreas Jung, zu Vorsichtsmaßnahmen aufgerufen. Der gebürtige Freiburger sagte dem SWR, die Behörden würden im Winter einen "Brownout" - einen Spannungsabfall in der elektrischen Energieversorgung - nicht ausschließen. Stromabschaltungen könnten die Folge sein, so der Abgeordnete, der für den Wahlkreis Konstanz im Bundestag sitzt. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hatte am Wochenende klargestellt, dass ein großflächiger Stromausfall im Winter äußerst unwahrscheinlich sei.

9:17 Uhr Kreis Neu-Ulm: Probleme bei Versorgung von Flüchtlingen Kurzer Blick zum Nachbarn Bayern: Dort soll es in Elchingen im grenznahen Landkreis Neu-Ulm Probleme bei der Versorgung von Flüchtlingen geben. Das berichtet der örtliche Freundeskreis Asyl. Auch das bayerische Sozialministerium und die Landesregierung thematisieren die Problematik in einem offenen Brief an das Auswärtige Amt. Die Bewilligung von Leistungen durch die Jobcenter dauere zu lange, heißt es.

9:03 Uhr Netzdebatte: Geburt als traumatische Erfahrung Unser Instagram-Posting zum Thema "Gewalt im Kreißsaal" hat euch am Wochenende besonders beschäftigt. Viele teilen auch ihre Erfahrungen - danke dafür! So schreibt eine Nutzerin in den Kommentaren beispielsweise: "Mir hat 1996 der Arzt bei der Geburt mein Baby durch den Druck seines Armes auf meinem Bauch heraus gedrückt. Vor einem Jahr habe ich erst herausgefunden, dass er mir damals mein Zwerchfell gebrochen hat." Eine andere Frau schreibt: "Aufklärung ist ohne Frage enorm wichtig. Bei manchen Punkten frag ich mich aber schon wie man die vermeiden soll? Nichts essen und trinken dürfen - wenn ein Kaiserschnitt im Raum steht eine wichtige Maßnahme. Wie soll die Privatsphäre denn gewahrt werden, wenn man ein Kind bekommt?" Was haltet ihr davon? Diskutiert gerne auf Instagram mit.

8:49 Uhr Tübingen will besser auf Krisen reagieren Energiepreise, Energieversorgung, Einzelhandel und Wohnraum: Die Stadt Tübingen will besser auf Krisen reagieren. Wie Tübingen die einzelnen Punkte angehen will, zeigt ein Schreiben an die Stadträtinnen und -räte. Meine Kollegin Andrea Schuster berichtet:

8:12 Uhr U-Ausschuss: Kretschmann als Zeuge geladen Heute muss Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) als Zeuge im Untersuchungsausschuss zur sogenannten Polizeiaffäre aussagen. Bei dem U-Ausschuss geht es um Beförderungspraktiken bei der Polizei, die Weitergabe eines Anwaltsschreibens durch Innenminister Thomas Strobl (CDU) und um sexuelle Belästigung in Landesbehörden. Er soll Auskunft darüber geben, wann er von Strobl über die Weitergabe des Anwaltsschreibens informiert wurde und wann Kretschmann von der Suspendierung des Inspekteurs der Polizei erfahren hat.

7:48 Uhr Verkehrsinfos: Was ist los auf den Straßen in BW? Langsam füllen sich die Straßen: Auf der A8 bei Pforzheim braucht ihr wegen der Baustelle wie immer viel Geduld. Heute kommt leider auch noch ein Unfall zwischen Pforzheim West und Ost dazu. Auf sechs Kilometern staut es sich hier in Richtung Stuttgart. Etwa eine Viertelstunde länger dauert es außerdem auf der B10 zwischen Ebersbach und dem Plochinger Dreieck in Richtung Stuttgart. Auf fünf Kilometern stockt es. Mehr Zeit braucht ihr ebenfalls auf der B27 zwischen Aichtal und Leinfelden-Echterdingen in Richtung Stuttgart, fünf Kilometer stockender Verkehr, und auf der A81, auch in Richtung Stuttgart, zwischen Ehningen und Böblingen-Ost. Hier staut es auf drei Kilometern, ihr braucht bis zu zehn Minuten länger. Aufpassen müsst ihr vor allem auf der B28/B500 zwischen Freudenstadt und Allerheiligen. Hier ist die Fahrbahn glatt und teilweise auch schneebedeckt. Mit Schneeglätte müsst ihr auch auf der Schwäbischen Alb um Horb am Neckar rechnen. Gute Fahrt und kommt sicher an!

7:21 Uhr Wer will eine Telefonzelle? Wo wir gerade von Telefonzellen sprechen ... wollt ihr eine? Klingt vielleicht so, ist aber kein Scherz: Wer sich für eine Telefonzelle interessiert, kann sich bei der Telekom melden, telefonisch oder auch übers Web. Kaum zu glauben: Es soll eine lange Warteliste geben.

7:14 Uhr Öhringen: Telefonzelle als Hofladen Good bye Telefonzelle ... okay, nicht ganz. Aber heute wird tatsächlich in Deutschland die Münzzahlung in den verbliebenen Telefonhäuschen abgestellt. Bis 2025 sollen die Häuschen selbst dann auch abgebaut werden. Dass es trotzdem kein Abschied sein muss, zeigt dieses Beispiel aus Öhringen-Ohrnberg (Hohenlohekreis). Dort steht bereits seit sechs Jahren eine ausgemusterte Telefonzelle. Das kleine Häuschen wir als Hofladen weitergenutzt.

6:58 Uhr Giftspinne in Bananenkiste In einem Einkaufsmarkt in Wertingen (Kreis Dillingen) hat am Wochenende eine giftige Spinne für Aufsehen gesorgt. Sie saß zwischen Folien umwickelten Bananen, als eine Verkäuferin diese auspacken wollte. Die Mitarbeiterin rief sofort die Polizei. Sie habe richtig reagiert und die Kiste abgesichert, lobten später die Beamtinnen und Beamten. Die Frau kam mit dem Schrecken davon.

6:12 Uhr Wetterbericht: Neuschnee in der Nacht, wechselhaft am Montag Bislang hat sich der Herbst vor allem von seiner milden Seite gezeigt. Doch am Sonntag gab es bereits die ersten Glätteunfälle im Land. Heute Nacht hat es teilweise auch wieder geschneit und geregnet. Ganz anders im Tagesverlauf: Es wird immer trockener und klart vor allem im Norden auf. Am Kaiserstuhl soll es bis zu zwölf Grad warm werden. Im Schwarzwald bleibt es mit fünf Grad deutlich kühler. Den Wetterbericht aus der gestrigen Sendung gibts hier zum Nachschauen: Video herunterladen (7,2 MB | MP4)

6:01 Uhr Kerze setzt Wohnzimmer in Brand Wegen einer brennenden Kerze ist das Wohnzimmer in einem Haus in Schwieberdingen im Kreis Ludwigsburg in Brand geraten. Laut Polizei hatten die Bewohnerinnen und Bewohner die Kerze vergessen und das Haus verlassen. Erst nach zwei Stunden bemerkten sie den Brand. Eine 41 Jahre alte Bewohnerin erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und kam ins Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Schaden wird auf mehr als 250.000 Euro geschätzt, das Wohnzimmer ist nicht mehr bewohnbar.