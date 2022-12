BW-Newsticker am Morgen: Bundesweiter Warntag, MPK mit Kanzler Scholz

Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simone Polier.

6:23 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Ein Blick auf das Wetter ist zwar "dezembertypisch", aber nicht gerade erfreulich: Es wird in den nächsten Tagen kälter und nässer in Baden-Württemberg. Heute gibt es den Standard der vergangenen Tage mit dichten Wolken- und Nebelfeldern. Vor allem in der Südhälfte des Landes kommt aber auch mal die Sonne heraus. Nach Norden hin gibt es einzelne Regentropfen oder Schneeflocken. Und die Temperaturen: Mehr als minus ein bis plus vier Grad gibt es heute nicht. Mehr Infos zum Wetter gibt es hier - im Wetterbericht mit Karsten Schwanke aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend zum Nachschauen:

6:17 Uhr Warnsysteme werden heute um 11 Uhr getestet Das ist sicher die Nachricht des Tages, zumindest Stand jetzt. Denn jede und jeder in Baden-Württemberg wird in irgendeiner Form etwas vom heutigen bundesweiten Warntag mitbekommen. Gegen 11 Uhr werden Sirenen aufheulen. Probewarnmeldungen werden zudem auf Handys geschickt. Der Warntag im September 2020 ging ja schief, da kamen Probewarnmeldungen über die Warn-Apps zu spät an. Nicht erschrecken: Viele Handys werden einen lauten Signalton von sich geben, vibrieren und blinken. Getestet wird das sogenannte Cell-Broadcast-Verfahren, mit dem Behörden Textnachrichten verschicken können. Beim Sirenentest machen heute nicht alle Gemeinden mit, aus den verschiedensten Gründen, lest dazu gerne unseren Artikel, den habe ich hier drunter verlinkt. Baden-Württemberg Erstmals spezielle Handy-Warnungen Bundesweiter Warntag: Viele Sirenen in BW bleiben wieder stumm Wie gut die Warnsysteme in BW im Katastrophenfall funktionieren, soll am Donnerstag getestet werden. Beim letzten Versuch vor zwei Jahren ging einiges schief. 17:00 Uhr SWR4 BW Aktuell am Nachmittag SWR4 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 8. Dezember 2022 um 6 Uhr.

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Heute ist bundesweiter Warntag . Laut Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sollen alle verfügbaren Systeme zur Warnung der Bevölkerung bei Katastrophenfällen genutzt werden. Unter anderem soll erstmals eine Testwarnmeldung in der höchsten Warnstufe an alle Mobilfunkgeräte in Deutschland ausgesandt werden.

zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Weinsberg vollendet. Heute wird der Bauabschnitt feierlich für den Verkehr freigegeben. Die Filmschau Baden-Württemberg in Stuttgart startet. Insgesamt werden 16 Filmpreise im Gesamtwert von 15.000 Euro vergeben, 110 Produktionen stehen auf dem Programm.