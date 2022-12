Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marc-Julien Heinsch

6:16 Uhr Brand am Klinikum Ludwigsburg: Patienten in Sicherheit gebracht Bei einem kleineren Brand in der Psychiatrie des Klinikums Ludwigsburg sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Zwei Patienten, zwei Pflegekräfte und eine Ärztin atmeten laut Polizei Rauchgase ein. Brandursache soll ersten Ermittlungen zufolge ein Papier in einer Schublade gewesen sein, das aus noch ungeklärten Gründen in Brand geraten war. 19 Patientinnen und Patienten wurden zur Sicherheit auf eine andere Station gebracht. Die Flammen seien von selbst erloschen, die Patientinnen und Patienten konnten in die gelüfteten Räume zurückkehren, wie die Polizei mitteilte. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.

6:04 Uhr Krankmeldungen: Zugausfälle bei S-Bahn-Stuttgart Die Linie S62 der S-Bahn-Stuttgart zwischen Weil der Stadt (Kreis Böblingen) und Stuttgart-Zuffenhausen fährt heute nicht. Das teilte die S-Bahn-Stuttgart am frühen Morgen bei Twitter mit. Auch die Linie RB11 von Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) nach Untertürkheim verkehrt heute nicht. Fahrgäste sollen auf die Linie S6 ausweichen. ℹ️1/5 Die Krankmeldungen der vergangenen Woche haben einen anhaltend hohen Krankenstand bei unserem Fahrpersonal ergeben. Deswegen müssen die Zugfahrten der Linien #S62 und #RB11 heute leider ausfallen. Alternativ #S6 nutzen diese verkehrt tagsüber durchgängig im 15-Minuten-Takt.

6:03 Uhr Das Wetter im Land Ein Blick auf das Wetter im Land: Und da ist die Farbe des Tages erneut "grau". Denn es bleibt dabei - über Baden-Württemberg hängen viele Wolken. Wer die Sonne sehen möchte, der muss entweder im Süden des Landes wohnen oder dorthin reisen. Dann gibt es noch die größten Chancen, wenigstens kurz die Sonne zu sehen. Ansonsten kann es örtlich etwas regnen oder leicht schneien. Die Temperaturen erreichen null Grad auf der Albhochfläche und bis sechs Grad in der Kurpfalz. Mehr Infos zum Wetter gibt es hier - im Wetterbericht mit Sven Plöger aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend zum Nachschauen: Video herunterladen (6,8 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute in Baden-Württemberg wichtig Flüchtlingsgipfel in Stuttgart: Angesichts der Zahl von über 160.000 Geflüchteten und Migranten in Baden-Württemberg hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) für heute zu einem Gipfel geladen. Es solle vor allem um Fragen der Unterbringung und Integration der Menschen aus der Ukraine und anderen Ländern gehen.

in Stuttgart: Angesichts der Zahl von über 160.000 Geflüchteten und Migranten in Baden-Württemberg hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) für heute zu einem Gipfel geladen. Es solle vor allem um Fragen der der Menschen aus der Ukraine und anderen Ländern gehen. Der ehemalige Chef des Stuttgarter Sportwagenherstellers Porsche, Wendelin Wiedeking, tritt als Zeuge im Verfahren gegen VW auf . In dem Rechtsstreit geht es um Schadenersatzklagen von Anteilseignerinnen und Anteilseignern wegen des Abgasskandals .

. In dem Rechtsstreit geht es um Schadenersatzklagen von Anteilseignerinnen und Anteilseignern wegen des . Der Verband für Energiehandel informiert bei einer Pressekonferenz unter anderem über die Versorgungssicherheit und Preisentwicklung bei Festbrennstoffen und Heizöl.

informiert bei einer Pressekonferenz unter anderem über die Versorgungssicherheit und bei Festbrennstoffen und Heizöl. Kassenärzte in Baden-Württemberg wollen heute erneut gegen die geplanten Sparmaßnahmen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach protestieren. Ihre Praxen bleiben geschlossen oder haben nur eingeschränkt geöffnet. Bereits Anfang Oktober hatten sich rund 300 Ärztinnen und Ärzte an den Protesten beteiligt.