Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Mittwochmorgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jakob Fandrey.

9:45 Uhr Maultasche mit oder ohne Maggi? Fußball-Profi Jamal Musiala hat sich ja als großer Fan von Maultaschen mit Maggi geoutet - ihr seht das etwas anders. In einer nicht repräsentativen Umfrage wollten wir eure Meinung wissen - und das Ergebnis ist eindeutig. Mehr als 70 Prozent von euch brauchen kein Maggi zu den Maultaschen, knapp 15 Prozent schwören darauf. Ebenfalls knapp 15 Prozent sind generell kein Fan von Maultaschen. Aber da Geschmäcker ja verschieden sind, hoffen wir im Sinne der deutschen Nationalmannschaft, dass Musiala beim morgigen Spiel gegen Costa Rica Maultaschen-Power auf den Rasen zaubert, und Deutschland ins Achtelfinale der WM in Katar einzieht.

9:27 Uhr 17 Kilometer Stau und Folgeunfall auf der A8 Auf der A8 von München in Richtung Stuttgart kommt es für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer immer dicker. Nicht nur, dass die Autobahn seit dem frühen Morgen nach einem Unfall zwischen Mühlhausen und Wendlingen gesperrt ist - mittlerweile gibt es 17 Kilometer Stau: Jetzt hat es am Stauende auch noch gekracht. Kaum besser sieht es auf der A5 aus. Dort ist die Strecke zwischen Achern und Appenweier in Fahrtrichtung Basel immer noch gesperrt. Service Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der SWR-Verkehrsredaktion. mehr...

9:19 Uhr Mehr als doppelt so viele Fluggäste im Sommer Wo ging im Sommer euer Urlaub hin? Wenn ihr nach Spanien geflogen seid, dann wart ihr nicht alleine - denn das Land war das beliebteste europäische Reiseziel deutscher Fluggäste - noch vor der Türkei und Italien. Das Statistische Bundesamt hat ausgerechnet, dass im Sommer 2022 mehr als doppelt so viele Menschen zu einer Flugreise aufgebrochen sind, als im gleichen Vorjahreszeitraum. 59,1 Millionen Menschen bedeuteten von April bis Oktober knapp 109 Prozent mehr als im Sommer 2021.

9:02 Uhr Nach Erdbeben: Reutlingen will 700 Jahre alte Häuser retten In Baden-Württemberg kam es in den vergangenen Jahren ja immer wieder zu spürbaren Erdbeben. Nach den beiden jüngsten Beben steht die vielleicht älteste Fachwerkhäuserzeile Süddeutschlands kurz vor dem Einsturz. Doch die Stadt Reutlingen reagiert - und will die 700 Jahre alten Häuser retten. Der Gemeinderat hat entschieden, die Häuser schnell zu sanieren. Eine Sanierung sei dringend nötig, sagte Oberbürgermeister Thomas Keck (SPD) dem SWR: "Es ist Viertel nach zwölf".

8:54 Uhr Wird Bruno Labbadia neuer VfB-Trainer? Bruno Labbadia wird als neuer Trainer beim VfB Stuttgart gehandelt. Zwischen dem Fußball-Bundesligisten und dem 56-Jährigen gibt es eine Vorgeschichte - Labbadia war bereits zwischen 2010 und 2013 Trainer bei den Schwaben. Was hat er damals mit dem VfB erreicht? Quiz: Der VfB Stuttgart und Bruno Labbadia - da war doch was?

8:41 Uhr Kusel: Urteil im Prozess um getötete Polizisten wird verkündet Ein kurzer Blick ins Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz: Knapp zehn Monate, nachdem eine Polizistin und ein Polizist in der Nähe von Kusel erschossen wurden, soll heute das Urteil gegen die beiden Angeklagten gefällt werden. Das Gericht muss entscheiden, ob es Mord war. Gestern Abend hatte der SWR über das bevorstehende Urteil berichtet. Meine Kollegin Alexandra Dietz hat die Tat und den aufsehenerregenden Prozess von Anfang an mitverfolgt - das ist ihre Einschätzung: Video herunterladen (6,5 MB | MP4)

8:18 Uhr Update von den Straßen: Autofahrer auf A5 und A8 brauchen weiter Geduld Für viele Autofahrerinnen und Autofahrer ist es kein guter Morgen. Auf der A8 München-Stuttgart dauert die Vollsperrung zwischen Kirchheim Teck-West und Wendlingen weiter an - bis mindestens 9 Uhr. Vor der Ausleitung staut es sich auf viele Kilometer, es dauert eineinhalb Stunden länger. Mehrere Stunden dauern wird auch die Vollsperrung der A5 Karlsruhe-Basel zwischen Achern und Appenweier. Dort gibt es vor der Ausleitung aktuell zwölf Kilometer Stau. Service Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der SWR-Verkehrsredaktion. mehr...

7:59 Uhr Mit Maultauschen-Power ins WM-Achtelfinale? Er ist einer der Shootingstars im deutschen Fußball - hat er jetzt das Geheimnis seines Erfolges verraten?!? Jamal Musiala, 19 Jahre und Außnahmetalent beim FC Bayern München, hat in einem Interview mit dem Magazin "GQ" verraten, was bei ihm gerne auf den Tisch kommt. Die Antwort dürfte die Schwaben unter uns wenig überraschen - Musiala ist als gebürtiger Stuttgarter nämlich auch einer: Maultauschen! "Maultauschen sind für mich Mittagessen, Abendessen und ein Snack. Maultauschen sind immer in meinem Kühlschrank drin", so Musiala. Was bei den Maultaschen aber auch nicht fehlen darf, ist für Musiala Maggi. Kann man machen, muss man aber nicht... oder? Hier geht es direkt zur Abstimmung

7:34 Uhr Zu wenig Pflegekräfte: Caritas-Pflegeheim muss schließen Erst im März wurde das Pflegeheim im Katharina-Rieder-Haus in Glottertal (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) eröffnet. Jetzt muss es schon wieder schließen. Trotz intensiver Suche habe man nicht genug Personal finden können, so die Caritas. Die Bewohnerinnen und Bewohner kommen in Heimen in der Umgebung unter. Video herunterladen (4,6 MB | MP4)

7:13 Uhr Aktuelle Verkehrslage: Sperrungen auf A8 und A5 Aktuell haben wir zwei größere Probleme auf den Straßen in Baden-Württemberg: Die A8 zwischen Stuttgart und München ist wegen eines Unfalls zwischen Kirchheim Teck-West und Wendlingen aktuell gesperrt. Es staut sich bereits auf mehreren Kilometern ab Aichelberg. Unser Rat: Wer kann, sollte das Gebiet weiträumig umfahren. Nicht besser sieht es auf der A5 Karlsruhe Richtung Basel aus. Diese ist zwischen Achern und Appenweier wegen eines Unfalls ebenfalls gesperrt, es staut sich aktuell auf sieben Kilometern Länge. Auch hier gilt: Wer kann, sollte einen großen Bogen um die Autobahn machen. Die Sperrung wird noch mehrere Stunden andauern. Weitere Details und alle Vekehrsmeldungen findet ihr hier: Service Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der SWR-Verkehrsredaktion. mehr...

7:06 Uhr Zahnschmerzen-Update: Mit Kaffee ist alles erträglicher Ich hoffe, eure Nacht war besser als meine. Hatte ja schon von meinen Zahnschmerzen berichtet, aktuell hat der Schmerz ein bisschen nachgelassen. Aber keine Sorge: Trotz kurzer Nacht bin ich fit und bleibe für euch am Ball. Vielleicht auch dank der zweiten Tasse Kaffee? Heute mal das "Allgäuer Milchkännle" ausgepackt. Kaffee aus besonderen Tassen schmeckt immer gleich besser. Heute ist es bei mir das Mitbringsel aus dem Allgäu geworden. SWR Wie ist es bei euch? Läuft der Kaffee schon durch? Oder gibt es zum Frühstück erst einmal eine Tasse Tee? Und wenn ja: Welche Tasse habt ihr heute Morgen nicht mehr im Schrank? Schickt mir gerne ein Foto.

6:41 Uhr Das Wetter: Typisch November - grau und kühl Das Wetter passt zur Jahreszeit: Heute ist es grau und kühl. Ab und zu kann es regnen. Nur Richtung Schwäbische Alb und Schwarzwald lässt sich vielleicht mal die Sonne blicken. Die Temperaturen steigen maximal auf 3 bis 9 Grad. Typisch November eben. Mehr Infos zum Wetter gibt es hier - im Wetterbericht mit Claudia Kleinert aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend zum Nachschauen: Video herunterladen (6,2 MB | MP4)

6:34 Uhr Wieder fahrplanmäßiger Verkehr in Ulm, um Ulm und um Ulm herum Bahnreisende aufgepasst: Nachdem kurzfristig angesetzte Bauarbeiten gestern den Hauptbahnhof in Ulm lahmgelegt haben und deswegen viele Verbindungen durcheinander gewirbelt wurden oder ausgefallen sind, läuft der Zugverkehr am Ulmer Hauptbahnhof wieder fahrplanmäßig.

6:26 Uhr Stationäre Versorgung in Klinik in Bad Saulgau endet Das Thema Krankenhaussterben auf dem Land ist um ein weiteres Kapitel reicher. In Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) wird heute die stationäre Patientenversorgung im Krankenhaus beendet, die noch verbliebenen Patienten entlassen - das war aber bereits im Vorfeld so geplant gewesen. Die Notfallambulanz soll aber bis auf Weiteres unter der Woche im Krankenhaus in Bad Saulgau geöffnet bleiben. In der Region soll die medizinische Versorgung am Krankenhaus in Sigmaringen gebündelt werden. Mein Kollege Thorben Langwald hat im Audio noch weitere Infos für euch.

6:17 Uhr Innenministerkonferenz, Teil 2 Wenn wir schon beim Thema sind: Beim heutigen Treffen der Innenminister der Bundesländer gemeinsam mit der Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) soll es nach dem Willen von Baden-Württemberg und dem Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) auch um das Waffenrecht gehen. Und zwar fordert der CDU-Politiker, gemeinsam mit zwei seiner Amtskollegen, ein strengeres Waffenrecht im Kampf gegen Extremisten. Mitglieder verfassungsfeindlicher Vereinigungen sollen nicht mehr an Pistolen und Gewehre kommen. "Wir haben immer gesagt: Waffen dürfen nicht in den Besitz von unzuverlässigen Personen gelangen", sagte Strobl. "Insbesondere in den Händen von Verfassungsfeinden haben Waffen nichts verloren". Kleine persönliche Ergänzung vom Tickerer: Waffen haben eigentlich in keiner Hand von niemandem irgendwas zu suchen. Aber naja.