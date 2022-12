BW-Newsticker am Morgen: Neubaustrecke Wendlingen - Ulm wird eröffnet

Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Nils Kraft.

10:05 Uhr Schönes schneereiches Wochenende! Das war's schon wieder für diese Woche mit dem Newsticker am Morgen! Am Montag begrüßt euch dann hier der Kollege Jakob Fandrey. Bis dahin findet ihr wie gewohnt alle wichtigen Nachrichten unter SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, bei Twitter, Facebook, Instagram und natürlich auch im Radio und Fernsehen. Dort halten wir euch natürlich auch weiter über die Bombenentschärfung in Heidelberg und die Eröffnung der Neubaustrecke Wendlingen - Ulm auf dem Laufenden. Zum Abschied gibt es hier noch ein paar Schneeflocken vom heutigen Morgen zu sehen. Sie kommen aus Riedlingen im Kreis Biberach. Am Wochenende soll es weitere Schneefälle mit entsprechender Glättegefahr geben. Passt also weiter auf. Einen schönen dritten Advent schon mal aus der Redaktion! Ein Radfahrer fährt bei Schneefall in Riedlingen auf einer mit Schnee bedeckten Straße. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Warnack

9:28 Uhr So habt ihr den Warntag erlebt Wir haben euch gefragt, ob bei euch gestern auch die Sirenen geschrillt haben. Also in Bezug auf den zweiten bundesweite Warntag. Und tatsächlich kamen die Signale bei euch an. Wenn auch teilweise zu laut: Caro aus Stuttgart hat uns geschrieben, dass sie zu dem Zeitpunkt in einer Physiopraxis war - unter anderem mit fünf Therapeuten und fünf Patienten. Wie es der Zufall so will, hatten alle ihre Handys dabei. "Bei uns jedenfalls war der Probealarm äußerst gut zu hören", schreibt Caro. Aus Görwihl im Kreis Waldshut hat uns William geschrieben. Er sei zwar zuvor sehr gut über den anstehenden Versuch informiert worden. Dennoch sei er dann vom Handy-Warnsignal überrascht worden. Da er gestern um 11 Uhr während des Alarms im Auto unterwegs war, ist ihm in der Fahrweise der anderen Verkehrsteilnehmer aufgefallen, dass diese erschrocken sind. Mit dem Ergebnis des Warntags ist William aber zufrieden: "Im Ernstfall hätte es gut funktioniert", schreibt er. Vielen Dank, dass ihr eure Erfahrungen mit uns geteilt habt!

8:49 Uhr Neues zum geplanten 49-Euro-Ticket Die wichtigste Frage für uns Bahnfahrende ist ja: Wann kommt es denn nun, das 49-Euro-Ticket? Gestern haben sich Bund und Länder bei ihrem Treffen darauf verständigt, wie die Kosten für das Deutschlandticket aufgeteilt werden sollen. Die gute Nachricht: Damit kann das Nahverkehrsangebot wohl im kommenden Jahr an den Start gehen. Die schlechte Nachricht: Einen konkreten Starttermin gibt es noch nicht. Es verdichten sich Hinweise, dass es der April werden könnte. Die Forderungen nach einer schnellen Umsetzung gehen jedenfalls munter weiter. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat gesagt, das Deutschlandticket dürfe zu keinem Sommerthema werden. Ähnlich sieht das der Städte- und Gemeindebund. Die neusten Stimmen zu dem Thema kommen von Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU), der einen Start des 49-Euro-Tickets zum 1. April für möglich hält. Voraussetzung ist nach Bernreiters Worten aber die Zustimmung aus Brüssel. "Jetzt braucht es vor allem noch die wettbewerbsrechtliche und beihilferechtliche Zusage aus Brüssel an Berlin", sagte Bernreiter in München. Anders schätzt es dagegen Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) ein: Sie rechnet nicht mit einer Einführung im April, sondern eher im Mai.

8:14 Uhr Amerikaner testen unfreiwillig Neubaustrecke Eigentlich startet der Regelbetrieb auf der Neubaustrecke Wendlingen - Ulm erst am Sonntag. Bis dahin gibt es nur Testfahrten und Sonderzüge der Bahn mit geladenen Gästen. Doch während die einen der Eröffnung der Schnellbahnstrecke über die Alb noch entgegenfiebern, haben andere diese schon mehr oder weniger unfreiwillig getestet: Drei Touristen aus den USA sind am Dienstagvormittag in Plochingen (Kreis Esslingen) in einen Zug eingestiegen, um nach Metzingen (Kreis Reutlingen) zu fahren. Sie landeten unfreiwillig mit einem Testzug in Ulm. Die Bahn bestätigte mittlerweile den kuriosen Zwischenfall: Plochingen Touristen in Testzug eingestiegen Amerikaner testen unfreiwillig Neubaustrecke über die Alb Die einen fiebern der Eröffnung der Schnellbahnstrecke über die Alb am Wochenende seit langem entgegen. Andere haben sie ungewollt schon getestet und standen plötzlich in Ulm. 16:00 Uhr SWR4 BW aus dem Studio Stuttgart SWR4 BW aus dem Studio Stuttgart

8:03 Uhr Verkehr: Vorsichtig fahren wegen Glättegefahr Wenn ihr heute mit dem Auto unterwegs seid, passt gut auf: Die Straßen können in vielen Teilen Baden-Württembergs glatt sein. Ansonsten dauert es aktuell auf der A8 Stuttgart Richtung München deutlich länger: Zwischen Augsburg-West und Dasing laufen Bergungsarbeiten, die rechte Spur ist gesperrt. Der Stau ist mehrere Kilometer lang, deshalb kommt es zu Verzögerungen von etwa einer Stunde. Alle aktuellen Verkehrsmeldungen findet ihr hier: Service Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der SWR-Verkehrsredaktion.

7:47 Uhr Kind erhält offizielle Lizenz für Einhorn-Haltung Es gibt wohl auch in Baden-Württemberg einige Kinder, die gerne mal einem Einhorn begegnen würden. Selten war sich jemand seiner Sache aber so sicher, wie Madeline aus Kalifornien. Das Mädchen hat bei einer Aufsichtsbehörde eine Lizenz für die Haltung eines Einhorns beantragt und ihren Willen bekommen. Sie könne das Fabelwesen haben - wenn sie denn eines finden könne, entschied das Amt für Tierpflege und Kontrolle im Bezirk Los Angeles. An die erste Lizenz ihrer Art knüpfte die Behörde aber Bedingungen: Das Einhorn müsse genügend Sonnenlicht, Mondstrahlen und Regenbogen abbekommen. Sein Horn müsse mindestens einmal pro Monat mit einem weichen Tuch poliert werden. Jeglicher Glitter und Glitzer, mit dem das Wesen bestreut werde, müsse ungiftig und biologisch abbaubar sein. Und mindestens einmal pro Woche müsse es mit einer Wassermelone gefüttert werden, schrieb das Amt vor. Alles fing damit an, dass Madeline dem Bezirk im November eine kurzen und knackigen Brief schrieb: "Lieber L.A. County, ich hätte gerne Ihre Genehmigung, ob ich in meinem Garten ein Einhorn haben kann, wenn ich eins finden kann." Na das hat doch geklappt - und obendrauf gab es sogar ein flauschiges Einhorn-Stofftier mit pinkfarbenen Ohren, lila Hufen und einem silbernen Horn. Über dieses Thema berichtete SWR2 am 9. Dezember 2022 um 7 Uhr.

7:23 Uhr Kriegsbombe in Heidelberg - Evakuierung hat begonnen Wir schwenken nochmal zurück nach Heidelberg: Dort hat die Polizei inzwischen mit der Evakuierung in einem großräumigen Gebiet rund um den Bahnhof begonnen. Das ist nötig, damit später die Weltkriegsbombe entschärft werden kann, die dort gestern gefunden wurde. Mehrere Tausend Menschen seien betroffen, sagte ein Polizeisprecher. Einsatzkräfte gehen von Tür zu Tür und informieren die Betroffenen über Lautsprecher. Die Kindergärten, Schulen, Hochschulen und Firmen bleiben in dem Bereich geschlossen. Nur der Hauptbahnhof soll so lange wie möglich offen bleiben. Heidelberg Sperrungen sind aufgehoben Heidelberg: Bombe in der Bahnstadt ist entschärft Die Weltkriegsbombe in Heidelberg ist erfolgreich entschärft worden. Dafür wurden tausende Menschen in Sicherheit gebracht. Sperrungen sind aufgehoben. 14:00 Uhr SWR Aktuell am Nachmittag SWR Aktuell

7:08 Uhr Schrillende Smartphones und Sirenen am Warntag Gestern haben wir es in unserem Ticker groß angekündigt: Der zweite bundesweite Warntag fand statt. Aber wie ist es gelaufen? Besser funktioniert als beim ersten Versuch vor zwei Jahren haben diesmal die Probewarnmeldungen, die auf Smartphones geschickt wurden. Dabei wurde in Deutschland erstmals das sogenannte Cell-Broadcast-Verfahren getestet. Seid ihr gestern um 11 Uhr auch kurz erschrocken? Habt ihr auch ein lautes Signal über euer Smartphone zu hören bekommen? Oder habt ihr sogar Sirenen draußen gehört? Schreibt uns gerne, wie ihr den Warntag erlebt habt - an newsticker-bw@swr.de. Video herunterladen (13,2 MB | MP4)

6:45 Uhr Neubaustrecke Wendlingen - Ulm wird eröffnet Der Zug kommt ins Rollen an diesem Freitag! Nach zehn Jahren Bauzeit wird heute die Neubaustrecke der Bahn zwischen Wendlingen und Ulm eröffnet. In Anbetracht der Kosten von knapp vier Milliarden Euro klingt die Zeitersparnis von einer Viertelstunde auf rund 40 Minuten Fahrzeit für ICE-Fahrten zwischen Stuttgart und Ulm erstmal nicht so spektakulär. Aber da geht noch mehr: Wenn 2025 das letzte Teilstück zwischen Wendlingen und Stuttgart und der neue Tiefbahnhof fertiggestellt sein werden, beträgt die Fahrzeit zwischen Stuttgart und Ulm nur noch 28 Minuten. Für den Regelbetrieb freigegeben wird die Neubaustrecke zum Fahrplanwechsel am Sonntag. Feierlich und im Beisein von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) soll sie bereits heute Vormittag eröffnet werden: Ulm Sonderzüge und Bürgerfeste Bahn-Neubaustrecke Wendlingen - Ulm ist eröffnet Nach zehn Jahren Bauzeit ist am Freitag die Neubaustrecke der Bahn zwischen Wendlingen und Ulm eröffnet worden. Ministerpräsident Kretschmann sprach von einem neuen Zeitalter des Bahnfahrens. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

6:27 Uhr Boris Becker droht keine Strafe in Deutschland Bei finanziellen Fragen sollte man Boris Becker vielleicht eher nicht zurate ziehen - ich gebe an der Stelle aber zu, dass ich Fan von seinen Kommentaren bei den Profi-Tennisturnieren bin. In dieser Hinsicht würde es mich schon freuen, wenn er wieder als TV-Experte vor die Kamera zurückkehren kann. Und tatsächlich droht dem Ex-Tennis-Star, der in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) geboren wurde, im Falle einer Abschiebung aus britischer Haft nach Deutschland keine weitere Strafe. "Für dasselbe Vergehen oder Verbrechen kann man nicht mehrfach strafrechtlich verfolgt werden", sagte die Rechtsanwältin Natalie von Wistinghausen der Deutschen Presse-Agentur. Britischen Medienberichten zufolge steht Beckers Freilassung und umgehende Abschiebung kurz bevor. Der dreifache Wimbledon-Sieger war Ende April zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen. Nach britischem Recht muss Becker eigentlich mindestens die Hälfte der Strafe absitzen, bevor er auf Bewährung entlassen werden kann. Das wäre Ende Juli 2023 der Fall. Da der 55-Jährige aber nicht britischer Staatsbürger ist, könnte er von einem Schnellverfahren profitieren, mit dem ausländische Häftlinge schneller abgeschoben werden sollen, um den Druck auf die überfüllten britischen Gefängnisse zu lindern. Über dieses Thema berichtete SWR2 am 9. Dezember 2022 um 8 Uhr.

6:19 Uhr Wetterbericht: Der Winter kommt Heute soll der Winter Einzug halten in Baden-Württemberg. Gestern gab es ja tagsüber teilweise schon nur minus zwei Grad. In der Nacht zu heute war es aber nochmal kälter: minus ein bis minus fünf Grad. Und tagsüber liegen wir dann wieder bei minus zwei bis plus vier Grad. Die höheren Lagen im Schwarzwald, im Allgäu und auf der Schwäbischen Alb kriegen dann auch Schnee. Bei den anderen kommen eher Regen oder Schneeregen aus den Wolken oder es bleibt zumindest meist trüb. Es gilt weiterhin der Aufruf: Wenn ihr heute schöne Schnee-Bilder macht, schickt sie uns doch gerne an newsticker-bw@swr.de. Mehr Infos zum Wetter gibt es hier - im Wetterbericht mit Karsten Schwanke aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend zum Nachschauen: Video herunterladen (7 MB | MP4)

6:09 Uhr Weltkriegsbombe in Heidelberg soll entschärft werden Wie kalt es heute auch immer sein mag - manche Heidelberger müssen auf jeden Fall vor die Tür. Denn bei Bauarbeiten im Stadtteil Bahnstadt ist gestern eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Für die Entschärfung wird das Gebiet weiträumig geräumt. Gegen 7 Uhr soll die Evakuierung beginnen, von der mehrere Tausend Menschen betroffen sind, wie die Stadt mitteilte. Wir halten euch hier im Ticker auf dem Laufenden - und noch ausführlichere Infos gibt es hier: Heidelberg Sperrungen sind aufgehoben Heidelberg: Bombe in der Bahnstadt ist entschärft Die Weltkriegsbombe in Heidelberg ist erfolgreich entschärft worden. Dafür wurden tausende Menschen in Sicherheit gebracht. Sperrungen sind aufgehoben. 14:00 Uhr SWR Aktuell am Nachmittag SWR Aktuell

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg In Heidelberg ist in der Bahnstadt gestern Abend bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden worden. Sie soll heute entschärft werden . Deshalb werden die Stadtteile Bahnstadt und Bergheim ab 7 Uhr teilweise abgesperrt. Bis 12 Uhr müssen alle Menschen das Gebiet verlassen haben - sowohl diejenigen, die dort wohnen, wie auch diejenigen, die dort arbeiten. Schulen, Uni und Kindergärten bleiben zu. Der Bereich um die Fundstelle ist im 50-Meter-Radius abgesperrt.

aus dem 2. Weltkrieg gefunden worden. Sie . Deshalb werden die Stadtteile Bahnstadt und Bergheim ab 7 Uhr teilweise abgesperrt. Bis 12 Uhr müssen alle Menschen das Gebiet verlassen haben - sowohl diejenigen, die dort wohnen, wie auch diejenigen, die dort arbeiten. Schulen, Uni und Kindergärten bleiben zu. Der Bereich um die Fundstelle ist im 50-Meter-Radius abgesperrt. Die Staatsanwaltschaft Mannheim will sich heute äußern, ob sie zwei Polizisten anklagt. Sie sollen laut einem Gutachten dafür verantwortlich sein, dass ein 47-jähriger, psychisch kranker Mann nach einem Polizeieinsatz Anfang Mai gestorben ist. In einem Video im Internet war zu sehen, wie einer der beiden Beamten dem am Boden liegenden Mann auf den Kopf schlug.

Sie sollen laut einem Gutachten dafür verantwortlich sein, dass ein 47-jähriger, psychisch kranker Mann nach einem Polizeieinsatz Anfang Mai gestorben ist. In einem Video im Internet war zu sehen, wie einer der beiden Beamten dem am Boden liegenden Mann auf den Kopf schlug. Heute Mittag wird die Bahn-Neubaustrecke Wendlingen - Ulm feierlich eröffnet. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), Bahnchef Richard Lutz und der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium Michael Theurer (FDP) fahren mit einem Sonder-ICE über die neue Strecke von Stuttgart nach Ulm. Parallel soll dort ein Sonder-Regionalzug aus Wendlingen (Kreis Esslingen) ankommen. Die 60 Kilometer lange Strecke ist Teil des Bahnprojekts Stuttgart 21. Sie hat rund vier Milliarden Euro gekostet und geht am Sonntag mit dem neuen Fahrplan in Betrieb.