Der Newsticker am Morgen für BW: Flammenwerfer im Paket

10:01 Uhr Flammenwerfer im Gepäck Frisch vom Polizeiticker: Beim Zoll ist man ja einiges gewöhnt, was Funde angeht. Lebende Tiere, Bargeld, Zigaretten - alles schon gesehen. Aber ein Flammenwerfer? Das erstaunt selbst erfahrene Kräfte bei der Behörde: Ein Paket aus den USA wurde dort genau unter die Lupe genommen und brachte den verbotenen Gegenstand zum Vorschein. Die Erklärung des Empfängers, dass er den Flammenwerfer zu Sammlerzwecken erworben hatte, nutzte ihm nichts.

9:44 Uhr Wärmepumpe im Altbau - das sollte man beachten Heizen mit der Wärmepumpe? Für viele Menschen stellt sich diese Frage beim Hausbau. Aber was muss man beim Sanieren älterer Gebäude beachten? Das SWR Wissenschaftsmagazin "odysso" hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Kleiner Spoiler: Ohne richtige Dämmung bringt die tollste Wärmepumpe gar nichts.

9:34 Uhr Doku-Empfehlung Vor kurzer Zeit auf unserem "SWR Doku"-YouTube-Kanal hochgeladen und schon über 600 Kommentare. "Streitfall Gendern - der Krieg ums Sternchen". Ein Thema, zu dem fast jeder eine Meinung hat, was auch wir besonders auf unseren Social-Media-Kanälen merken. Eine Stimme zur Doku an sich zitiere ich jetzt einfach mal einen Nutzer: "Eine sehr sehr gute Doku, mit Humor und unglaublich informativ. Man hat jede Partei zu Wort kommen lassen und die gesamte Thematik kommentiert und eingeordnet. Vielen Dank SWR, weitermachen!"

8:57 Uhr Gewitter ziehen übers Land Kleines Wetter-Update: Regenschauer und einzelne Gewitter ziehen heute über Baden-Württemberg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) gerade mitteilte, bewegt sich ein Tief ostwärts über das Land. Am Nachmittag und Abend sollen im Schwarzwald und im Allgäu zwischen 30 und 50 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Einzelne Gewitter mit starken bis stürmischen Böen bis zu 60 Kilometern pro Stunde werden erwartet. Passt auf! Das Wetter im SWR Sendegebiet

8:49 Uhr RKI-Wochenbericht: Corona-Infektionen rückläufig Was ist eigentlich mit Corona? Donnerstagabend veröffentlicht das Robert Koch-Institut (RKI) immer seinen Wochenbericht für ganz Deutschland. Zusammenfassung: Die Zahlen gehen immer weiter zurück, sowohl die Inzidenz als auch die auf den Intensivstationen behandelten Fälle. In Baden-Würtemberg ist die Tendenz vergleichbar. Aber: Bei akuten Atemwegsinfektionen rechnet das RKI mit einer Zunahme. Unser Live-Blog hält euch weiter auf dem Laufenden, auch wenn es weniger "News" als früher gibt.

7:59 Uhr Betrug bei Biohähnchen? Durchsuchungen auch in BW Bio oder nicht bio? Zwar sollte diese Entscheidung jedem selbst überlassen werden. Für mich ist aber unbestritten, dass man wissen sollte, was man da vor sich auf dem Teller hat. Die Behörden sehen das ähnlich: Wegen mutmaßlich falscher Kennzeichnung von Biohähnchen sind auch Betriebe in Baden-Württemberg durchsucht worden. Ins Rollen kam die Sache nach einem anonymen Hinweis aus Bayern. Baden-Württemberg Mutmaßlich falsche Kennzeichnung Möglicher Betrug bei Biohähnchen: BW fordert Aufklärung Ein Betrieb in Bayern soll Hähnchenfleisch bewusst falsch als "bio" gekennzeichnet haben. Daraufhin wurden auch Betriebe in Baden-Württemberg durchsucht.

6:45 Uhr Wie unser Trinkwasser von der Autoindustrie abhängt Das ist wirklich erstaunlich: Weil derzeit weniger Autos gebaut werden, kann die Landeswasserversorgung in Langenau (Kreis Günzburg) weniger Donauwasser in Trinkwasser umwandeln. Bislang kam ein Großteil des Trinkwassers aus der Donau, musste dann aber erst noch mit sogenannten Fällmitteln gereinigt werden. Da diese ein Nebenprodukt der Autoindustrie sind und gerade weniger neue Fahrzeuge produziert werden, sind auch die Fällmittel knapp. Daher muss die Landeswasserversorgung aktuell mehr Grundwasser für sauberes Trinkwasser entnehmen als eigentlich üblich. Langenau Langenau: Veränderter Kurs bei der Landeswasserversorgung Wie unser Trinkwasser von der Autoindustrie abhängt Weil weniger Autos gebaut werden, kann die Landeswasserversorgung weniger Donauwasser in Trinkwasser umwandeln. Fällmittel fehlen zum Säubern - ein Nebenprodukt der Autoindustrie.

6:35 Uhr Sternschnuppen in der Nacht In der vergangenen Nacht hätte man die Leoniden eigentlich gut sehen sollen. Der Meteor-Regen beschert uns in diesen Tagen bis zu 15 Sternschnuppen in der Stunde. Allerdings war der Nachthimmel in Baden-Württemberg wie in anderen Landesteilen wolkenverhangen - die Hoffnungen auf schöne Bilder zerstoben da so schnell wie eine Sternschnuppe. Am Samstag gegen 7 Uhr soll es noch mal spannend werden, aber auch hier ist bescheidenes Wetter angekündigt.

6:20 Uhr Neue Weinkönigin für Württemberg Wie schön, wir können uns direkt am frühen Morgen mit Wein beschäftigen, wo sonst nur Kaffee im Mittelpunkt steht. Denn Württemberg hat eine neue Weinkönigin: Carolin Häußer aus Winnenden (Rems-Murr-Kreis) hat gestern Abend bei einer Gala in Pfedelbach (Hohenlohekreis) das Rennen gemacht. "Württemberg hat so viele junge innovative talentierte Winzer, die gerade durch die Decke gehen", sagte die 27-jährige Winzerin am Abend. Na, das ist doch besser als wenn sie später unter den Tisch sinken, finde ich. Pfedelbach Krönungsgala in Pfedelbach im Hohenlohekreis Carolin Häußer aus Winnenden neue Württemberger Weinkönigin Württemberg hat eine neue Weinkönigin: Carolin Häußer aus Winnenden (Rems-Murr-Kreis) hat bei einer Gala in Pfedelbach (Hohenlohekreis) das Rennen gemacht.

6:10 Uhr Verkehrsinfos: Was ist los auf den Straßen in BW? Die Lage auf den Straßen in Baden-Württemberg ist relativ ruhig. Es gibt kleinere Staus auf der A81 und A5. Alle Meldungen findet ihr hier: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:09 Uhr Wetterbericht: Regengüsse bestimmen die Lage Regenjacke am Mann oder der Frau! Heute muss in Baden-Württemberg mit Regengüssen und Schauern gerechnet werden. Die Sonne macht sich rar. Die Höchsttemperaturen liegen bei böigem Südwest- bis Westwind zwischen sechs und zwölf Grad. Den Wetterbericht der gestrigen Sendung findet ihr hier: Video herunterladen (6,1 MB | MP4)

6:00 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Am frühen Morgen war er dann endlich da, der langersehnte Durchbruch in den Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft IG Metall und dem Arbeitgeberverband Südwestmetall. Die Einigung der Verhandlungspartner sieht Lohnsteigerungen und steuerfreie Einmalzahlungen von insgesamt 3.000 Euro vor. Das Ergebnis der Verhandlungen in Baden-Württemberg gilt als Pilotabschluss, der im Kern auch in anderen Bezirken umgesetzt werden soll. In der Metall- und Elektrobranche sind bundesweit rund 3,9 Millionen Menschen beschäftigt. Wir werden dazu später auch noch Reaktionen einholen. Hellwach war unser Nachtdienst, der die Entwicklung für euch zusammengefasst hat. Baden-Württemberg Verhandlungen bis in den frühen Morgen Einigung im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie Die ganze Nacht hindurch zogen sich die Tarifverhandlungen zwischen der IG Metall und dem Arbeitgeberverband Südwestmetall. Nun gibt es eine Einigung.