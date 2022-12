BW-Newsticker am Morgen: Verkauf von Silvesterfeuerwerk startet

Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Nils Kraft.

7:01 Uhr Diese TV-Sender wurden 2022 am häufigsten geguckt Es ist die Zeit der Jahresrückblicke und Bilanzen. Da liegt die Frage natürlich nahe: Was wurde 2022 im Fernsehen geguckt? Oder besser gesagt: Welche Sender wurden am meisten geguckt? Das ZDF hat 2022 seine Spitzenposition unter den deutschen Fernsehsendern verteidigt. Ein Marktanteil von 14,5 Prozent im Gesamtpublikum ab drei Jahren bedeutet einen minimalen Rückgang um 0,2 Prozent zum Vorjahr, reicht aber satt zum elften Jahressieg in Folge. Auf Platz zwei folgen die Dritten Programme der ARD, die zusammengenommen 13,4 Prozent der Zuschauer angelockt haben. Bei der Auswertung inklusive 27. Dezember kommt das ARD-Hauptprogramm Das Erste auf 12,3 Prozent. RTL lockte im Gesamtpublikum als stärkster Privatsender 7,5 Prozent an. Sat.1 kam auf 5,1 Prozent. Vox erreichte 4,7 Prozent. ProSieben verbuchte 3,3 Prozent. In der für Werbeumsätze wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen stellt sich das Bild etwas anders dar. RTL hält sich dort weiter an der Spitze mit durchschnittlich 9,9 Prozent. Das Erste und das Zweite punkteten im Gesamtpublikum sehr stark mit Fußball, wobei das zuschauerstärkste Ereignis zur Fußball-EM der Frauen zählte: Das Match England-Deutschland lockte am 31. Juli im Ersten fast 18 Millionen Zuschauer an. Das wichtigste TV-Ereignis ohne Bezug zu Sport war der Münster-"Tatort": Die Folge "Des Teufels langer Atem" am 16. Januar verfolgten im Ersten 14,6 Millionen.

6:29 Uhr Wetteraussichten: Viele Wolken und zwischendurch Regen Wolkig und mild: So lässt sich der Morgen in Baden-Württemberg wohl am besten zusammenfassen. Die dichte Wolkendecke hält sich wacker und zwischendurch fällt ein bisschen Regen - eher trocken bleibt es anfangs südlich der Donau. Am Nachmittag wird es dann im ganzen Land regnerisch. Es ist sehr windig, auf den Gipfeln des Schwarzwaldes drohen teils schwere Sturmböen aus Südwest. Die Temperaturen steigen heute auf 8 Grad auf der Albhochfläche und bis 15 Grad in der Ortenau. Am Samstag zieht der Regen ab, es wird sehr mild zum Jahreswechsel. Das neue Jahr beginnt sehr sonnig, mit extrem hohen Temperaturen für diese Jahreszeit - bis zu 19 Grad sind möglich. Hier könnt ihr den Wetterbericht aus der gestrigen Sendung ansehen: Video herunterladen (6,8 MB | MP4)

6:18 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Nach zwei Jahren ohne Böllern starten Händler in Baden-Württemberg heute wieder mit dem Verkauf von Feuerwerk für die Silvesternacht. In den beiden Vorjahren war dies verboten worden, um die Krankenhäuser in den Hochzeiten der Corona-Pandemie zu entlasten. In diesem Jahr hat der Bund die Entscheidung darüber den Städten und Gemeinden überlassen. Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) rechnet mit einem Umsatz von etwa 120 Millionen Euro - so viel wie vor der Pandemie. Mit dem Auftaktspringen beginnt am Nachmittag die 71. Vierschanzentournee der Skispringer. Lokalmatador Karl Geiger und seine deutschen Kollegen wollen auf der Schattenbergschanze im bayerischen Oberstdorf einen guten Start in das Traditionsevent rund um den Jahreswechsel hinlegen. Der bislang letzte deutsche Sieg im Allgäu gelang vor zwei Jahren dem Oberstdorfer Geiger. Erstmals seit Januar 2020 sind bei einem Tournee-Springen wieder Zuschauer zugelassen. Heute werden 25.000 Fans in der WM-Arena von 2021 erwartet.

6:05 Uhr Vatikan macht sich Sorgen um Benedikt Habt ihr die Nachricht gestern mitbekommen? Im Vatikan gibt es weiter Sorgen um den emeritierten Papst Benedikt. Papst Franziskus hatte gestern erklärt, Benedikt sei sehr krank. Er rief zu Gebeten für den gebürtigen Bayer auf. Nach Angaben eines Sprechers von Franziskus hat sich der Zustand von Benedikt in den vergangenen Tagen altersbedingt verschlechtert. Benedikt war acht Jahre lang das Oberhaupt der katholischen Kirche. 2013 war er als erster Papst der Neuzeit zurückgetreten. Auch die katholischen Bischöfe im Südwesten rufen zum Gebet für den 95-Jährigen auf, der mit bürgerlichem Namen Joseph Ratzinger heißt: Baden-Württemberg/Rheinland-Pfalz Sorge um Gesundheit Bischöfe im Südwesten beten für emeritierten Papst Benedikt Der aus Deutschland stammende ehemalige Papst Benedikt XVI. ist laut Vatikan sehr krank. Die katholischen Bischöfe in BW und RP rufen zum Gebet für das ehemalige Kirchenoberhaupt auf. 16:00 Uhr Der Tag in RLP SWR1 Rheinland-Pfalz

6:01 Uhr Verkauf von Silvesterfeuerwerk beginnt Zwei Jahre lang hieß es Böllerverbot. Doch ab heute dürfen sie auch in Baden-Württemberg wieder ge- und verkauft werden. Die deutsche Feuerwerksbranche rechnet in diesem Jahr wieder mit ähnlich hohen Umsätzen wie vor der Corona-Krise. Der Bundesverband Pyrotechnik setzt auf einen Nachholbedarf in der Bevölkerung, nachdem diese zu den Jahreswechseln 2020 und 2021 auf Feuerwerk verzichten musste. Auf der anderen Seite: Inflation und damit weniger Geld in der Tasche. Diese beiden Faktoren stünden in diesem Jahr bei den Menschen im Widerstreit miteinander und könnten sich am Ende ausgleichen, so ein Sprecher des Verbands gegenüber dem SWR. Viele Politikerinnen und Politiker im Land haben sich gegen ein Verbot von Silvesterfeuerwerk ausgesprochen: Baden-Württemberg Nach Pause wegen Corona-Pandemie Verkaufsstart von Silvesterfeuerwerk in Baden-Württemberg Zwei Jahre lang ging es nicht. Ab Donnerstag dürfen auch in Baden-Württemberg wieder Böller ge- und verkauft werden. Viele Politikerinnen und Politiker in BW befürworten das. 0:00 Uhr Die Nacht SWR1