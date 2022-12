Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Oliver Linsenmaier.

9:17 Uhr Deutsche Dartfans dürfen sich freuen Der Dezember ist der Monat der Dart-Begeisterten. In London steigt die Darts-WM. Dabei wird kurioserweise der Titel für das Jahr 2023 vergeben. Denn das Finale steigt erst am 3. Januar 2023. Auf den Weltmeister warten dann nicht nur Ruhm und Ehre, sondern ein Preisgeld von umgerechnet rund 580.000 Euro. Warum ich euch das alles erzähle? Heute Abend spielt Deutschlands derzeit bester Darts-Spieler Gabriel Clemens. Der 39 Jahre alte Saarländer will zum zweiten Mal in seiner Karriere ins Achtelfinale einziehen. Dafür muss er aber erst einmal den Waliser Jim Williams besiegen. Kaiserslautern Darts | Weltmeisterschaft "German Giant" Gabriel Clemens träumt vom nächsten Coup bei der Darts-WM Nach Weihnachten ist vor den prickelnden Tagen bei der Darts-WM in London. Für Gabriel Clemens vom DV Kaiserslautern stehen die Vorzeichen für einen weiteren Coup gut.

8:54 Uhr Wasserschäden in Ulmer Stadtbibliothek In Ulm verliefen die Weihnachtstage zumindest in der Stadtbibliothek und einem Einkaufszentrum sicher nicht so wie gewünscht. Dort gab es Wasserschäden. Teilweise stand das Wasser wohl mehrere Zentimeter hoch. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass zumindest im Einkaufszentrum eine Sprinkleranlage absichtlich ausgelöst wurde. Derweil bleibt die Stadtbibliothek erst einmal geschlossen. Ausleihen und Rückgaben sind nicht möglich. Ulm Sprinkleranlage absichtlich beschädigt Obdachloser soll Sedelhöfe unter Wasser gesetzt haben Den Wasserschaden in den Sedelhöfen in Ulm hat offenbar ein Obdachloser verursacht. Er soll laut Polizei an Heiligabend das Gebäude absichtlich unter Wasser gesetzt haben.

7:27 Uhr Vermisster Mann an Heiligabend gefunden und gerettet Nach fünf Tagen im Wald ist an Heiligabend ein vermisster Mann am Schauinsland bei Freiburg gerettet worden. Der Hund eines Försters hatte den 40-Jährigen aufgespürt, nachdem dieser sich am Bein verletzt hatte und nicht mehr gehen konnte. Das freut unsere Social-Community sowohl auf Facebook als auch auf Instagram:

6:59 Uhr Verkehrsmeldungen für BW: Keine Staus, leere Straßen Das ist doch mal eine wahre Freude: Leere Straßen wohin man auch blickt - also fast. Auf der A8 Stuttgart in Richtung München steht zwischen dem Lämmerbuckeltunnel und Hohenstadt ein defekter LKW auf der rechten Spur. Und in Grafenhausen (Kreis Waldshut) ist die Hauptstraße zwischen Fabrikstraße und Waldstraße wegen Reinigungsarbeiten in beiden Richtungen gesperrt. Ortskundige Autofahrerinnen und Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Mehr gibt es gerade nicht. Aber falls sich das ändert, findet ihr alle Verkehrsmeldungen hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:23 Uhr Das Wetter in BW: Tagsüber überwiegend heiter Na, wieder bereit für etwas Bewegung? Wettertechnisch spricht eigentlich nichts dagegen. Nachdem in der ersten Hälfte der Nacht noch einige Schauer über Baden-Württemberg abgegangen sind, war es in der zweiten Nachthälfte bereits trockener. Dieser Trend setzt sich tagsüber fort. Im Süden des Landes gibt es früh am Morgen noch letzten Regen, der sich dann aber in die Schweiz und nach Bayern verabschiedet. Von Nordwesten her gibt es dann immer größere Wolkenlücken, was zu einem überwiegend heiteren Tag in Baden-Württemberg führt. Im Hochschwarzwald erreichen die Temperaturen bis zu zwei Grad, im Oberrheingraben bis zu neun Grad. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Südwesten, nur im Bergland kann er stark böig werden. Hier könnt ihr den Wetterbericht aus der gestrigen Sendung ansehen: Video herunterladen (5,9 MB | MP4)

6:02 Uhr Weiter Lawinengefahr in Vorarlberg Bei einer Lawine im Skigebiet Lech/Zürs in Vorarlberg sind am Sonntag vier Menschen verletzt wurden. Ein Mann aus Deutschland erlitt schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik nach Innsbruck gebracht. Zeitweise waren bis zu 200 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Doch auch für die kommenden Tage gibt es keine Entwarnung. Der Sprecher der Einsatzleitung sieht weiterhin eine hohe Lawinengefahr. Also passt auf euch auf! Lech Zürs Nach Großeinsatz wegen Lawinenabgang Piste im Skigebiet Lech/Zürs wird wieder freigegeben Nachdem durch eine Lawine im Skigebiet Lech/Zürs in Vorarlberg am Sonntag vier Menschen verletzt worden sind, soll die Piste im Laufe des Dienstags wieder freigegeben werden.