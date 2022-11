Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Dienstagmorgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simon Ukena.

8:39 Uhr Elefanten in der Wilhelma müssen warten Die geplante Elefantenwelt in der Wilhelma soll weltweit einzigartig werden. Ein Leuchtturmprojekt für den zoologisch-botanischen Garten in Stuttgart. Ihre großen Pläne für den Bau des Elefantenhauses verschiebt die Stuttgarter Wilhelma unter dem Druck der Energiekrise aber jetzt erneut. Das Land sieht im Doppelhaushalt 2023/2024 keine Mittel für einen Bau des wegweisenden Projekts im landeseigenen zoologisch-botanischen Garten vor, lediglich die Planung und Infrastrukturmaßnahmen können in den beiden kommenden Jahren fortgesetzt werden. Eigentlich war geplant, die "Elefantenwelt" bis zum Jahr 2025 fertigzustellen. Einen großen Teil der Baukosten in Höhe von rund 44 Millionen Euro sollte das Land als Besitzer beisteuern, der Betrag wurde aber nicht in den Etat aufgenommen. Die seit vielen Jahr geplante Anlage soll mit 1,5 Hektar zehn Mal so groß werden wie das bisherige Angebot. Auf dem neuesten Stand der Zoologie soll es Platz geben für eine Herde mit bis zu 14 Tieren. Bis die neue Elefantenwelt gebaut wird, bleiben die Tiere im jetztigen, deutlich kleineren Bau. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

8:24 Uhr Zweiter Kaffee Zeit für einen zweiten Kaffee! Manche Menschen lesen ja im Kaffeesatz, wir versuchen uns heute mal im Deuten von Latte Art. Simon Ukena Für mich ist es ein vorbeifliegender Vogel. Und für euch? Wie sehen eure Kaffees heute so aus? Schickt mir hier gerne ein Foto!

6:41 Uhr Das wird heute in Baden-Württemberg wichtig Gestern Abend hat sich das Landeskabinett mit dem Thema Bildung befasst - insbesondere mit der Situation an den Grundschulen in Baden-Württemberg. Und auch heute geht es um dieses Thema: Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Kultusministerin Theresa Schopper (beide Grüne) sprechen auf der Landespressekonferenz über Bildungsgerechtigkeit und wie sie verbessert werden kann. Fast elf Jahre nach der Pleite der Drogeriemarktkette Schlecker verkündet der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe heute das Urteil zu einer großen Schadenersatzklage des Insolvenzverwalters. Dieser versucht mehr Geld für die Gläubiger zu erstreiten und hat dafür verschiedene Kartellklagen erhoben. Im größten dieser Verfahren geht es um mindestens 212 Millionen Euro, die der Insolvenzverwalter von mehreren großen Drogerieartikel-Herstellern fordert. Sie sollen untereinander wettbewerblich relevante Informationen ausgetauscht haben. Deswegen habe die Drogeriemarktkette Waren zu teuer eingekauft, so der Insolvenzverwalter. Vor dem Landgericht in Baden-Baden wird im Prozess um den Mord an einer Sechsjährigen heute das Urteil erwartet. Ein 34-Jähriger soll die Spielplatzfreundin seines Sohnes bei einem Übernachtungsbesuch ermordet haben. Der Mann soll das Mädchen Ende vergangenen Jahres in seiner Wohnung in Baden-Baden mit einem Messer getötet und sich an der Leiche vergangen haben. Danach soll er Feuer gelegt haben, um die Tat zu vertuschen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 34-Jährigen unter anderem Mord, Störung der Totenruhe sowie versuchten Mord in vier Fällen vor.

6:33 Uhr Und hier die Wetteraussichten Der Tag beginnt vielerorts trüb, mit leichtem Regen. Auch im weiteren Tagesverlauf bleibt es bedeckt und es regnet immer wieder. Länger trocken bleibt es zunächst Richtung Baden. In den Gipfellagen des Schwarzwaldes fällt oberhalb von 1.000 Metern Schneeregen und Schnee. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 Grad auf der Albhochfläche und 9 Grad im Rhein-Neckar-Raum. Also besser doch die warme (und regendichte) Jacke anziehen heute! Der Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend zum Nachschauen: Video herunterladen (7,1 MB | MP4)